Moştenitorii lui Prince, solicitare neașteptată către Donald Trump Mostenitorii cantaretului american Prince au denuntat folosirea melodiei ''Purple Rain'' in timpul unui miting electoral al lui Donald Trump, joi seara in Minneapolis, amintind ca echipa de campanie a presedintelui american s-a angajat sa nu mai foloseasca muzica starului pop, scrie Agerpres dupa o relatare AFP si DPA. "Presedintele Trump a folosit 'Purple Rain' in aceasta seara la un eveniment electoral in Minneapolis, dupa ce a confirmat in urma cu un an ca echipa sa de campanie nu va mai folosi muzica lui Prince", au scris detinatorii drepturilor artistului pe contul sau de Twitter. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

