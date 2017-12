Stiri pe aceeasi tema

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a semnat și a depus la Senat o propunere legislativa pentru modificare si completare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala si a Legii nr.286/2009 privind Codul penal prin care mituitorii ar putea scapa de pedeapsa daca iși recunosc fapta in maxim 6…

- Asociatia Oraselor din Romania AOR reinnoieste apelul catre toti primarii din Romania ca, indiferent de culoarea lor politica, sa si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul legii bugetului de stat pe 2018 in forma prezentata de Guvern. Analizand proiectul de lege a bugetului…

- Parlamentarii din Comisia speciala pe Legile Justitiei au agreat, miercuri, un amendament la Codul de procedura penala in sensul ca, inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare definitive, autoritatile publice sa nu se poata referi in declaratiile si deciziile oficiale la persoanele suspectate…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 80 de voturi pentru si 28 de voturi impotriva, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Urmeaza acum sa mearga la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, care o poate retrimite Parlamentului sau o…

- UPDATE PSD Craiova a șters de pe pagina de Facebook clipul în care polițiștii și procurorii erau facuți incompetenți. Clipul a fost salvat de unii utilizatori de pe Facebook. ---------------------- PSD susține…

- Legile Justitiei | Senatul a adoptat Legea privind statutul magistratilor. Amendamentul lui Serban Nicolae, votat Senatul a adoptat marti, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de…

- Legile Justitiei | Comisia a inceput discutiile privind modificarea Codurilor penale, in prezenta ministrului Toader VIDEO LIVE Comisia pentru legile Justitiei a inceput, marti, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile privind propunerile de modificare a Codurilor penale in legatura cu transpunerea…

- Parlamentarii USR din comisia speciala pentru legile din sfera justitiei au avertizat joi cu privire la urmarile pe care le-ar avea modificarile la Codul de procedura penala si Codul penal propuse de cei de la PSD, ALDE si UDMR, una dintre acestea fiind, potrivit acestora, faptul ca nu s-ar mai putea…

- Bugetul aprobat pentru Administrația Prezidențiala este de 57.558.000 lei cu 20,68% mai mare ca in 2017. Parlamentarii din cele doua comisii au respins un amendament care prevedea reducerea, cu 3,7 milioane lei, a sumelor propuse pentru cheltuielile de personal și marirea cu aceeași suma pentru…

- Puterea a reusit azi sa astupe gura Opozitiei, dupa blocada impusa de USR la sedinta de saptamana trecuta a plenului Camerei Deputatilor, cand nu s-a reusit votarea Legilor Justitiei. Deputatii au votat modificarea regulamentului Camerei Deputatilor cu 176 voturi pentru, 88 impotriva, 3 abtineri…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, vor fi dezbatute miercuri de Curtea Constitutionala. Tot azi, in plenul Camerei Deputatilor, se modifica doua legi ale Justitiei. In cazul in care…

- Ministrul Mediului: Noul timbru de mediu, in prima parte a anului 2018 Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, un amendament potrivit caruia fapta alesilor locali de conflict de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maxim 6 luni. Deputatii din comisie au adoptat un raport…

- Forma proiectului de modificare a legii privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice este neconstituționala și este de natura sa excluda, retroactiv, de la sancționarea pentru conflict de interese a unei singure categorii de demnitari, respectiv parlamentarii – apreciaza Agenția…

- Agenția Naționala de Integritate apreciaza ca forma proiectului de modificare a legii privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice este neconstituționala și este de natura sa excluda, retroactiv, de la sancționarea pentru conflict de interese a unei singure categorii de…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, anunța ca prima lege din pachetul dezbatut in comisie, 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor, va intra la vot in Camera Deputaților miercuri, 6 decembrie.Modificarile la Legea 303/2004…

- ALDE nu sustine prevederile privind raspunderea magistratilor adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justitiei, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte al partidului, intr-un comunicat remis duminica. „In calitatea mea de membru al Comisiei speciale…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei si-a reluat activitatea luni, de la ora 10,00, continuand dezbaterile pe proiectul de modificare al legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Astfel, a fost adoptat amendamentul prin care presedintele nu mai poate refuza…

- Parlamentarii PSD si ALDE au depus joi la parlament proiectul de lege pentru infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, masura promisa in programul de guvernare al guvernului condus de Mihai Tudose.

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, o initiativa legislativa a opt parlamentari UDMR prin care se propune ca persoanele condamnate la inchisoare de cel mult un an sa isi execute pedeapsa in arest la domiciliu, iar pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul…

- Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 6 noiembrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de președintele de ședința, senatorul Claudiu Manda. "Avand in vedere problemele sistemului penitenciar din Romania privind supraaglomerarea și condițiile necorespunzatoare de detenție,…

- Totodata, proiectul mai prevede ca pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul detentiei pedeapsa sa se reduca cu 20 de zile. Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 6 noiembrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele de sedinta, senatorul…

- UDMR propune modificarea articolului 100 din Codul Penal, referitor la conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii, astfel incat "eliberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca cel condamnat a executat cel putin jumatate din durata pedepsei, in cazul in care…

- Cei care protesteaza la adresa masurilor economice ale guvernarii PSD - ALDE nu dețin, probabil, toate informațiile în ceea ce privește modificarile la Codul fiscal, a declarat duminica președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, citat de Agerpres. Întrebat…

- Guvernul lui Mihai Tudose a adoptat miercuri o serie de modificari controversate la Codul fiscal. In timp ce Executivul discuta modificarile, cateva sute de persoane protestau in fața Guvernului, cerand blocarea acestor masuri și demisia lui Tudose și a echipei sale. Potrivit unui comunicat al Executivului,…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose spunea ca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat ar putea sa fie dezbatut in ședința de miercuri a Executivului, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa a declarat ca acest lucru se va intampla, potrivit unei discuții pe care a avut-o cu șeful Guvernului. ”Premierul…

- Tudorel Toader a declarat ca nu trebuie judecate modificarile la Legile Justitiei aduse in Parlament, deoarece modificarile pot fi la randul lor schimbate, forma finala urmand sa fie data abia dupa avizul Comisiei de la Venetia. Tudorel Toader a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca…

- PSD a inregistrat la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor proiectul de modificare a legilor justitiei. Noul document este diferit de cel prezentat saptamana trecuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Intr-o prima reactie la noul proiect, ministrul Toader afirma ca este important ca modificarile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Parlament ca a discutat cu premierul Mihai Tudose, care a trimis o adresa catre Ministerul Justitiei cu privire la proiectul de modificare a Legilor Justitiei. Seful Camerei Deputatilor sustine ca proiectul va intra in discutie la comisia de specialitate,…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat pe Facebook ca proiectul de modificare a legilor justitiei este finalizat, precizand ca prioritar este de acum planul cerut de CEDO privind conditiile din inchisori. „Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei – vom participa…

- Premierul Mihai Tudose nu vrea ca Guvernul sa își asume legile justiției, iar liderii coaliției vor ca pachetul legislativ sa fie preluat de parlamentarii PSD și ALDE. Pachetului îi vor fi aduse mai multe modificãri, inclusiv în ceea privește subiectul prezumției de…

- Vot incredibil in Senat: Parlamentarii PSD-ALDE resping evaluarea la domiciliu a persoanelor cu dizabilitați grave Vot incredibil in Senat: Parlamentarii PSD-ALDE nu sunt de acord cu evaluarea la domiciliu a persoanelor cu dizabilitați grave, astfel ca o propunere legislativa cu acest obiect, depusa…

- Legile Justitiei urmeaza sa fie modificate prin initiativa legislativa asumata de parlamentarii PSD – ALDE, a decis coalitia de guvernare, intrunita in sedinta vineri. Astfel, se evita asumarea de catre Guvern si trimiterea ulteriorara pentru dezbatere. Advertisement De asemenea, Coalitia a mai decis…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose a declarat, la postul de televiziune Antena 3, ca, in opinia sa, legile Justitiei ar trebui trimise direct Parlamentului, pentru consultari si dezbateri in comisii. ...