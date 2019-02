Modele de creștere a natalității. România versus alte țări Recenta dublare a alocațiilor pentru copii decisa la dezbaterea din Parlament a bugetului este doar una dintre masurile care stau la indemana autoritaților. Alte țari confruntate cu declinul demografic au recurs in ultimii ani la metode inedite pentru a stimula creșterea natalitații, iar in unele cazuri, cu pachete complete de incurajare a cuplurilor casatorite sa faca mai mulți copii. Citiți continuarea pe DC BUSINESS. Citiți continuarea pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurespal, un medicament prescris frecvent in Romania pentru tratamentul tusei, inclusiv la copii, a fost oprit de la vanzare, dupa o notificare de la producator, a declarat un farmacist pentru HotNews.ro. Medicamentul producatorului francez Les Laboratoires Servier este retras pentru ...

- "Cand creezi impredictibilitate prin modificari frecvente ale Codului fiscal si prin masuri care descurajeaza investitiile, apoi vii si suprataxezi bancile sau suprataxezi chiar si companii de stat, rezultatul este ca nu mai investesti, bancile nu mai pot sa dea credite, trebuie sa plateasca taxe…

- Adrian Wiener, medic dar și senator USR Arad susține ca: „Vaccinarea este expresia medicala a altruismului. Ne vaccinam atat pentru a ne proteja pe noi cat și pentru a-i proteja pe cei cu care intram in contact; pentru a nu deveni o veriga intr-un lanț epidemiologic care poate duce in final la moartea…

- Recenta decizie a guvernului român de a introduce o taxa pe activele instituțiilor bancare a declanșat o ampla dezbatere publica, în cadrul careia, pentru susținerea anumitor puncte de vedere, se recurge adesea la comparații internaționale. Din pacate, comparațiile respective sunt în…

- Vorbim despre o nota informativa trimisa de la Bucuresti presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in data de 4 decembrie. Titlul notei informative, redactata de Angela Cristea, din raportul prezentat, este "Talentatul domn Dragnea". In exclusivitate pentru DC News, europarlamentarul…

- Bugetul propus de PNL tinteste un deficit de 2% din PIB pentru anul viitor, pentru a tine cont de recomandarea Comisiei Europene de a reduce deficitul structural cu 0,8 puncte procentuale in 2018. ”O alta schimbare importanta, soldul primar al deficitului va fi folosit tot pentru investitii…

- In septembrie, populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat: s-au pierdut 1.671 de locuitori, fata de 1.248 in aceeasi luna a anului trecut. In octombrie, s-au nascut 18.131 copii, cu 1.076 mai multi decat in luna precedenta si cu 2.504 mai multi…

- Raluca Pruna face noi precizari despre legea recursului compensatoriu, menționand ca proiectul initiat in timp ce era ministru a fost modificat in mod fundamental la Parlament. Pruna susține ca Tudorel Toader ar fi putut interveni asupra modificarilor facute de Legislativ, precizand ca "a da vina…