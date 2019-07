Mircea Dobre: Directorul ANM să explice dacă mai poate face prognoze corect. Dacă nu, să-și dea demisia! Vestea ca sunt sanse ca ciclonul din Grecia sa loveasca si Romania, mai ales litoralul romanesc, a determinat mii de romani sa-și anuleze rezervarile pentru acest weekend. „Furtuna violenta care a lovit regiunea Halkidiki din Grecia ar putea ajunge si in Romania” - sunt cuvintele directoarei ANM, care au indus panica in populație. „Prognoza meteorologica indica un grad mai mare de instabilitate atmosferica, mai ales pentru partea de de vest, centru și zona de munte in cursul zilei de sambata. Acest sistem frontal, cu deplasare spre partea de est, aduce duminica un grad mai mare de instabilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

