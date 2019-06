Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa comenteze informația privind posibila sa numire in funcția de președinte al Consiliului European. ”Nu cred ca e bine sa comentam zvonuri. Incepem o negociere pentru postul de președinte al Comisiei Europene”, a spus Iohannis cand a fost intrebat de un ziarist…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan afirma ca Manfred Weber trebuie sa fie noul presedinte al Comisiei Europene si ca orice scoatere din joben a unui alt candidat inseamna ignorarea votului dat de oameni. „Astazi este o zi importanta pentru democratia din Uniunea Europeana. Sefii de state…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriti pentru a prelua presedintia Consiliului European, noteaza un articol al Financial Times. Alaturi de Iohannis, sunt vizați prim-ministrii din Belgia, Luxemburg si Portugalia. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca saluta eventualitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriti pentru a prelua presedintia Consiliului European, potrivit unui articol publicat de Financial Times. Alaturi de Iohannis, ar fi avuti in vedere prim-ministrii din Belgia, Luxemburg si Portugalia. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla pe o lista restransa de lideri favoriti sa ii succeada lui Donald Tusk si sa devina urmatorul presedinte al Consiliului European, institutia care reuneste sefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Numele sefului statului, afiliat familiei politice a popularilor…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea ocupa funcția de președinte al Consiliului European. Aceasta afirmație este susținuta de cei de la Financial Times.Citește și: Mutare SURPRIZA facuta de Viorica Dancila: A pus un fost sef din SRI intr-o functie-cheie Alaturi de numele șefului statului,…

- „Acest gen de decizie e foarte personala. In viața ți se ivesc oportunitați și ocazii. Noi discutam in Alianța tocmai un astfel de scenariu. Președintele, daca aceasta informație este reala, va fi pus intr-o situație dificila, in care este chiar genul de decizie pe care o iei din ficat. Adica simți…

- Opt state membre ale Uniunii Europene au lansat, in perspectiva summitului informal al Consiliului European programat la Sibiu, o initiativa pentru introducerea unor standarde mai stricte in scopul protejarii climei, afirma surse politice.Initiativa pentru contracararea incalzirii climei a…