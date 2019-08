Stiri pe aceeasi tema

- 21.000 de angajati ai MAI vor actiona in minivacanta de Sf. Maria Foto: Arhiva. Aproximativ 21.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona în minivacanta de Sfânta Maria. Este vorba de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, numarul multora fiind…

- In cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI a avut loc ceremonia oficiala de transmitere din dotarea Inspectoratului General al Carabinierilor la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a doua autospeciale de interventie. Este vorba despre cele doua autospeciale daruite…

- Efectele negative ale vremii au scazut in intensitate in ultimele ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in ultimele 24 de ore doar 14 localitati din 12 judete au avut nevoie de interventia echipelor Ministerului de Interne. Desi in cursul zilei de ieri si…

- Alerta pentru pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. Purtatorul de cuvint al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a aunțat ca șapte gospodarii au fost inundate in satul Cincșor, comuna Voila. Pentru a acorda primul ajutor, in zona a fost trimis Detașamentul de pompieri…

- Imagini revoltatoare cu un paramedic SMURD care lovește cu un parizer in cap un pacient inconștient au fost postate pe rețelele de socializare. Internauții au fost revoltați, iar ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut ca IGSU si DSU sa ia masuri urgente in acest caz. In imaginile postate sambata,…

