- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, ca pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sunt "probleme grave", mentionand ca sunt fisuri la kilometrul 57, si ca ar fi un "gest de inconstienta" sa il deschida traficului si apoi "sa o ia la vale", asa cum s-a intamplat in 2014 pe Autostrada…

- Serviciile oferite de compania "Enel" au ajuns sub orice critica. Intreruperile curentului electric au devenit o obisnuinta, fie ca vorbim de Timisoara sau de orice localitate din judet. S-a ajuns chiar la iesiri in strada, dupa ... The post Face cineva lumina la „Enel”? Probleme in Timișoara și in…

- Cu toții am auzit cel puțin o data de efectul placebo. Este vorba despre acea îmbunatațire observabila asupra sanatații, care nu se datoreaza unui tratament real, ci unei pastile de zahar.

- Te chinui sa adormi? Simți ca nu dormi suficient, te trezesti pe timpul noptii și te simți somnolent in timpul zilei? Nu ești singur, desigur.In fiecare an au loc sute de mii de accidente de masina care au drept cauza conducerea in stare de oboseala, ceea ce duce la numeroase decese ori raniri grave.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, sambata, la Deva, ca lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva va fi deschis traficului rutier la finalul lunii septembrie, transmite news.ro.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, la Deva, ca la finalul…

- Afaceristul Relu Ștefanoiu de la Novaci, in varsta de 63 de ani, care a prosperat pe vrema cand Consiliul Județean Gorj era condus de Nicolae Mischie, are grave probleme de sanatate. Spre parerea de rau a localnicilor, a cunoscuților și a familiei, Relu Ștefanoiu a suferit o intervenție chirurgicala,…

- Ministrul Razvan Cuc si seful CNAIR, Sorin Scarlat, au oferit explicatii despre neregulile constatate pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, care au dus la amanarea inaugurarii celor 43 de kilometri de autostrada, programata la mijlocul lunii august.