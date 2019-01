Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține ca pensiile se vor majora in perioada urmatoare: de la 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1265 de lei.„Ne ținem de cuvant: majorarea punctului de pensie va fi implementat așa cum am promis. La 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1265 de lei.…

- "Noi ne vom ține de cuvant și vom respecta acel calendar al creșterii puctului de pensie. Se va respecta calendarul majorarilor. Impreuna cu domnul ministru al Finatelor am introdus in OUG și acele majorari de punct de pensie” a declarat ministrul Budai la Romania TV. Acesta a mai declarat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la Legea pensiilor cat si despre cresterea punctului de pensie in contextul in care legea a fost atacata la CCR. Ministrul a precizat ca se va respecta calendarul majorarilor in ciuda atacarii legii la CC, conform Agerpres.ro"Noi ne vom tine…

- In acelasi context, demnitarul a respins categoric declaratiile din spatiul public, potrivit carora nu ar mai fi bani de salarii sau de pensii, afirmand ca "atunci cand o tara nu-si va mai putea plati pensionarii, mai bine incuiem tara si plecam"."Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi…

- Viorica Dancila a confirmat ca bugetul se va vota anul viitor. "Acum depinde și de parlamentari și de președinții celor doua Camere. Aceste lucruri vi le-a explicat foarte bine ministrul Muncii. Noi am crescut pensiile in patru ani de zile. Nu vad de ce se vorbește de faptul ca nu am crescut pensiile.…

- Marea recalculare a pensiilor a inceput la 1 octombrie, preconizandu-se ca va dura un an. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat insa ca majorarile vor intra mai devreme in vigoare, iar pensionarii vor primi acasa deciziile cu noul cuantum. De aceste majorari vor beneficia si cei care au iesit la…

- Punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent de data la care se va termina de recalculat ultimul dosar din țara, dupa cum a explicat ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca exista bani pentru majorarea pensiilor, dar si pentru plata actuala a pensiilor, precizand ca nici o pensie nu va scadea dupa intrarea in vigoare a noii legi.