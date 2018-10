Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii nu admis competiția in activitate, folosesc mașini necorespunzatoare, nu elibereaza bilete și circula cu mai multe persoane decat prevede clasificarea, iar protestul este un boicot organizat, a declarat joi ministerul Transporturilor Lucian Șova, ca reație la protestul FORT, potrivit…

- In urma protestului declanțat astazi de firmele de transport interjudețean ce a afectat pasageri din 11 județe, Ministrul Transporturilor a declarat ca anul acesta au fost inregistrate peste 900 de plangeri privind starea mașinilor, confortul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- FORT anunța incetarea protestelor Foto: Arhiva - Alexandru Lancuzov. Federatia Operatorilor Români de Transport anunta încetarea protestului declansat astazi, iar de la aceasta ora ar trebui sa se reia cursele de autobuze si microbuze si în judetele în care circulatia acestora…

- Companiile de transport judetean si interjudetean din toata tara vor intra in greva generala incepand de joi, pe termen nelimitat, solicitand retragerea unui proiect de ordin al ministrului de resort, a declarat Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor de Transport din Romania (FORT). "La…

- Peste 16.000 de autovehicule comerciale vor intrerupe activitatea la nivel national, pe o perioada nedeterminata, in semn de protest fata de ordinul dat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, prin care acesta a modificat normele privind transportul interjudetean de persoane, a declarat joi, pentru…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) protesteaza in prezent in noua judete, unde a oprit circuatia masinilor de transport persoane, urmand ca in perioada urmatoare sa opreasca transportul si in celelalte judete, a declarat pentru MEDIAFAX Augustin Hagiu, presedinte FORT.

- Trei persoane au fost ucise si alte 43 au fost ranite in China, miercuri seara, dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din orasul Mishui, parte a metropolei Hengyang din provincia Hunan.