Ministrul german al Apărării: Coaliţia împotriva Statului Islamic este încă 'esenţială' Ea a spus ca prezenta armatei germane la aceasta misiune este 'absolut esentiala', in timpul unei vizite la Comandamentul de Operatiuni al Bundeswehr la Geltow, in apropiere de Berlin. Parlamentul german urmeaza sa decida in toamna daca va extinde mandatul armatei pentru misiunea din Siria si Irak. Mandatul misiunii se incheie la 31 octombrie. Annegret Kramp-Karrenbauer a mai declarat ca Bundestagul va trebui atunci sa analizeze cat de reusita a fost misiunea impotriva militantilor Statului Islamic. Armata germana face parte din coalitia internationala care lupta impotriva Statului Islamic.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

