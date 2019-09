Stiri pe aceeasi tema

- Ideea trimiterii unei misiuni a Uniunii Europene in Golful Persic probabil va fi discutata la reuniunea informala a ministrilor europeni de Externe si ai Apararii programata in Finlanda, a declarat miercuri cancelarul Germaniei, Angela Merkel, potrivit Mediafax."Cred ca tema unei misiuni europene…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a pus vineri toata greutatea in spatele noului ei ministru al apararii si probabil mostenitoarea sa politica Annegret Kramp-Karrenbauer, insistand in acelasi timp ca este capabila sa-si duca pana la final, in 2021, mandatul de sefa a guvernului federal, relateaza…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, liderul Uniunii Crestin Democrate (CDU) din care face parte cancelarul german Angela Merkel, o va inlocui in functie pe Ursula von der Leyen ca ministru al Apararii, conform unei surse din interiorul partidului. Ursula von der Leyen, confirmata marti de Parlamentul…

- Social-democratii germani risca sa provoace daune guvernului de coalitie din care fac parte alaturi de conservatori si sa declanseze o criza constitutionala in Uniunea Europeana prin opozitia lor fata de numirea Ursulei von der Leyen in functie de presedinte al Comisiei Europene, a indicat sefa Uniunii…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat intr-un interviu difuzat luni de Fox News ca intentioneaza sa mentina o prezenta "foarte puternica a serviciilor de informatii in Afganistan si dupa o retragere a trupelor americane, numind aceasta tara drept un "Harvard pentru teroristi", relateaza AFP si Reuters.…

- Parlamentarii respectivi, care l-au citat pe procurorul federal general Peter Frank, au mentionat ca suspectul are 45 de ani si se numeste Stephan E. Acesta a recunoscut ca l-a ucis pe Walter Lubcke (65 de ani), presedintele districtului Kassel din landul Hesse. La primele ore ale zilei de…