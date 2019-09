Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat, la Brașov, ca se fac demersuri pentru a putea fi alocați bani europeni pentru a acoperi partea publica din cadrul Parteneriatelor Publice Private – PPP, cum este cazul situației spitalului regional de la Brașov. „Am desemnat o persoana la nivelul…

- "Am facut o analiza pe ceea ce avem astazi, august 2019, ca firme, start-up-uri nou create din bani europeni, din scheme de antreprenoriat din bani europeni. Am cumulat Diaspora Start-up cu Romania Start-up Plus si cu o componenta de proiecte care au facut parte din Start-Up Nation, programul national,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanțare in cadrul a doua apeluri de proiecte pentru elevi și studenți. Proiectele au rolul de a sprijini integrarea acestora pe piața muncii. In cadrul apelului „Stagii de practica pentru elevi” vor putea…

