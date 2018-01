Ministrul Finantelor reuseste sa incalceasca si mai mult povestea Formularului 600: "n" variante de lucru, inclusiv eliminarea

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (sau Formularului) 600. Iar plata contributiilor sociale aferente sa se faca pe baza de CNP. Declaratia…

- "Am primit foarte multe solicitari in comisie de extindere a termenului undeva in luna mai, era o idee de a se merge pana la 25 mai sau chiar 1 iulie. Data pana la care sa avem toate datele, consultari cu casa de sanatate si casa de pensii. Trebuie sa avem discutii cu reprezentanti ai Casei de Asigurari…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a venit cu mai multe propuneri pentru modificarea Declarației 600, dupa dezbaterile din Comisia economica din Senat, intre care plata pe baza CNP, eliminarea formularului, reținerea la sursa sau chiar eliminarea plații contribuțiilor pentru alte venituri in afara salariilor.…

- Misa, despre stimulentele oferite inspectorilor fiscali: Fondul nu se constituie din amenzile aplicate Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile aplicate contribuabililor, ci din valoarea bunurilor confiscate. „Daca un inspector…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, se afla marți la audierile din Comisia Economica a Senatului. Printre altele, acesta a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile din salarii. Marți, 23 ianuarie, incepand cu ora 12.00, la Comisia Economica…

- S-a lasat cu scandal la audierile din Comisia Economica, Industrii și Servicii din Senat, acolo unde este audiat ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa și președintele ANAF, Mirela Calugareanu.Deputatul Catalin Drula de la USR a venit in Comisie și a incercat, fara a i se da cuvantul sa-i adreseze…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat, in Comisia Economica din Senat, ca aceasta Declarație 600 va aduce schimbari pentru cei care au contracte pe drepturi de autor. Mișa a explicat ca aceștia vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. De asemenea, ministrul…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Formularul 600 poate fi depus la Fisc pâna la 31 martie, și nu 31 ianuarie, așa cum era pâna acum. Amânarea depunerii acestei declarații a fost facuta luni. În plus, celebrul deja formular 600 care trebuie depus la Fisc ar putea fi eliminat. În…

- Ludovic Orban: Ministrul Finantelor cere anularea Declaratiei 600 sau demiterea șefului ANAF Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat vineri ministrului Finantelor, Ionut Misa, sa ceara sefului ANAF sa anuleze ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita pe acesta. "Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare si o bataie de joc la…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Daniel Zamfir, i-a invitat, pentru marti, pe ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, si pe presedintele ANAF, Mirela Calugareanu, la sedinta comisiei care va avea ca tema impactul OUG 116/2017 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir le-a solicitat prezenta ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Formularul 600.„D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea Ordonantei privind masurile fiscale, inclusiv trecerea de la angajator la angajat a contributiilor. "Din…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a chiar dat inainte de Craciun un ordin de ministru pe care si l-a modificat a doua zi printr-un alt ordin. Efectul acestei miscari bizare este ca unele plati asteptate de antreprenori in programul Start Up Nation, dar si in alte programe de finantare a IMM-urilor din…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, document care contine si evaluarea eficientei mecanismului de reciprocitate,…

- Comisiile de buget-finante din Parlament au adoptat, vineri, raport favorabil pentru proiectul bugetului asigurarilor sociale pentru 2018, ministrul de Finante, Ionut Misa, precizand ca nu sunt bani pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie, masura urmand sa intre in vigoare de la 1 iulie.…

- Vanzarea de apa grea, licitatiile pentru licentele 5G, avansul economiei, relaxarea fiscala si marirea absorbtiei de fonduri europene vor fi principalii factori de crestere a veniturilor bugetare in 2018, a declarat marti ministrul Finantelor, Ionut Misa. „Relaxarea fiscala a condus la cresterea ponderii…

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat luni, la Seminarul de Formare in domeniul Schimbului de Informatii organizat sub egida Forumului Global si a ANAF, ca Romania va continua sa sustina evolutia cadrului fiscal si imbunatatirea instrumentelor de lupta impotriva evaziunii fiscale. …

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, susține ca salariile nete vor crește cu doi lei, dupa modificarea Codului Fiscal. Specialiștii atrag atenția ca veniturile angajaților în mediul privat ar putea sa scada. Ministrul Finantelor are propriul calcul în…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a sustinut miercuri seara, la Antena 3, ca "supararea majora" provocata de ordonanta de urgenta privind noi masuri fiscale este provocata implementarea directivei europene privind evitarea reducerii artificiale a bazei de impozitare, si care a

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a explicat, miercuri seara, la Antena 3, principalele modificari ale Codului Fiscal, el spunand ca are responsabilitatea faptelor si ca, daca exista riscul ca salariile sa scada, ar fi spus de la inceput. El a mai sustinut ca daca mediul privat doreste sa reduca salariile…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și-a dat cuvantul de onoare, de tata a trei copii ca prin modificarea Codului Fiscal nu vor scadea salariile și a garantat ca toți salariații vor avea o contribuție mai mare la pensie pe...

- Misa: Contestarea OUG este legata de impiedicarea transferurilor profiturilor in alte tari Ministrul de Finante, Ionut Misa, a declarat ca ordonanta de modificare a Codului Fiscal este contestata din cauza ca transpune in legislatia romaneasca directiva europeana care impiedica transferul profiturilor…

- ”O alta masura, spunem noi, benefica, chiar daca in media nu toata lumea e de acord cu noi - si putem sa intelegem de ce nu este de acord cu aceasta masuram pentru ca masura se refera la transpunerea Directivei 1164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale,…

- Documente atasate: Modificarea Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018. Ce prevede PROIECTUL GUVERNULUI Ministrul Finantelor, Ionut Misa, prezinta modificarile avute in vedere in Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Reducerea impozitului…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD, Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern.”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel…

- Președintele Iohannis face declarații de presa, la ora 13.00, dupa anunțul sindicatelor privind declanșarea grevei generale. Sindicatele anunța proteste de amploare in cazul in care Guvernul nu renunța la intenția de a trece contribuțiile sociale de la angajator la angajat, masura care ar urma sa se…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat ca pentru firmele cu o cifra de afaceri sub un milion de euro se va perce impozit pe cifra de afaceri. ”Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, vine cu precizari referitoare la modificarile fiscale pregatite pentru anul viitor. Reducerea de la 16% la 10%, promisa pentru 2018, se aplica atat veniturilor din salarii, cat si celor din chirii, dobanzi, pensii sau activitati agricole. In plus, ca noutate, cresc…

- Ministrul Finantelor a prezentat, in startul sedintei de Guvern de joi, schimbarile pe care le are in vedere Guvernul in perioada urmatoare. Astfel, Ionut Misa a anuntat urmatoarele aspecte: –impozitul pe venit va scadea de la 16 la 10% – “nu doar pe veniturile de salarii, ci si pentru alte venituri,…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a anunțat joi mai multe masuri fiscale, in sedinta de Guvern. Cele mai importante dintre acestea vizeaza: majorarea salarului minim brut pe economie, incepand cu 1 ianuarie 2018, de la 1 400 de lei, la 1900 lei, dar exista si o veste buna, impozitul pe venit scade…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat, joi, ca Guvernul dorește sa introduca un impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 euro. "Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 de euro se va institui un impozit…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a anunțat in ședința de guvern de joi, ca se are in vedere introducerea unei masuri prin care sa se confiște nu numai marfurile in cauza, dar și orice mijloc de transport care este folosit la evaziunea fiscala cu produse accizabile.El a precizat ca…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat ca se are in vedere introducerea unei masuri prin care sa se confiste orice mijloc de transport care este folosit la evaziunea fiscala cu produse accizabile, pe langa marfurile in cauza, arata HotNews.ro.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, joi, ca firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro vor plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. "Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri…