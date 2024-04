Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat joi in ședința de Guvern o Ordonanța de urgența pentru scutirea de la plata contributiei pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice si a cazurilor de urgenta.

- 11 organizații non-guvernamentale au avertizat miercuri asupra modului in care Romania pune in aplicare Regulamentul UE privind serviciile digitale menit sa combata conținutul ilegal și dezinformarea pe internet. „Ne exprimam ingrijorarea cu privire la proiectele ANCOM care ignora impactul asupra drepturilor…

- Inteligența artificiala continua sa evolueze și sa cucereasca tot mai multe industrii. Inclusiv industria de gambling și jocuri de cazinou a inceput sa integreze AI-ul in diferite sectoare. Aceasta infuzie tehnologica revoluționeaza modul in care se desfașoara operațiunile și modul in care clienții…

- „In Educație, am doua solicitari ferme catre doamna ministru Deca. Prima: sa continuați ancheta de la școala Nicolae Titulescu pana la capat și sa vedem intregul lanț al vinovaților! Inclusiv cei din administrația de sector care au redus paza in școli, iar azi anunța ca inchid cu totul primaria!A doua:…

- „Continuam sa sprijinim capitalul romanesc: prelungim și in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanești vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atat sub forma…

- “Tradarile personale au fost foarte greu de gestionat și am suferit de multe ori. Cat privește pe cele profesionale, sunt exagerat de puternica” a declarat Monica in cadrul podcastului moderat de Romeo Chiriac.Monica spune ca a cunoscut fenomenul deepfake inca din anii 2018/2019. “Am intrat in contact…

- In sedinta de Guvern de joi a fost aprobata schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”. Actul normativ vizeaza acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totala alocata…