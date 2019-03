"Vreau sa-i asigur pe toti pensionarii, pe toti salariatii, toti care asteapta din partea statului un sprijin: platile la zi la pensii si salarii toate se vor face fara niciun fel de sincopa, pentru ca noi asta am facut an de an, ne-am tinut de promisiune. Cu toate ca sunt aceste voci care incearca sa induca temeri in randul populatiei", a spus Eugen Teodorovici.

Pensiile s-au marit in 2019 iar noile taloane de pensie mariet ar fi fost deja tiparite. In plus, legea pensiilor va fi implementata pana in luna septembrie conform ministrului Muncii Marius Budai.

Budai a declarat recent…