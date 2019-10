Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca in mandatul de ministru al liberalului Ludovic Orban (2007-2008), cațiva constructori „stateau cu picioarele” pe biroul sau din minister.„Dl Orban nu statea singur in birou, statea cu cativa constructori…

- Ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa realizata cu ocazia bilantului, ca in cursul acestei nopti a pregarit finantarile pentru insamantari, finalizand 202 mii de dosare in valoare de 317 milioane de euro, anunța MEDIAFAX."Suntem in plina…

- Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativa initiata de ministrul demis al Finantelor, Eugen Teodorovici, prin care bacsisul incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant sau bar este evidentiat distinct pe bonul fiscal.

- Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti seara ca pleaca din minister cu „sentimentul de mare satisfactie”, relateaza Agerpres . „Voi pleca din minister cu sentimentul de mare satisfactie, pentru ca s-a muncit mult. S-au lansat proiecte de peste 10 miliarde de euro, avem autostrazi…

- Ministrul demis al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat luni ca va prezenta in perioada imediat urmatoare, intr-o conferinta de presa, situatia datoriei publice si proiectul de buget pentru 2020, potrivit Agerpres."Eu am sa prezint saptamana viitoare sau saptamana aceasta, oricum…

- Ministrul economiei, Adriean Videanu, va numi un nou director general la Complexul Energetic Turceni, in locul lui Eugen Tunaru, numit in functie in luna martie a acestui an, a declarat vineri secretarul de stat din ME, Alexandru Patruti. „Ministerul...

- Mai multe schimbari pentru elevii din Romania sunt dorite de Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației, care a declarat, intre altele, ca programa școlara ar trebui sa fie modificata, eliminand unele materii sau scazand numarul orelor de curs allocate acestora.

- Viorica Dancila a demis-o pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei. ”Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de Ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate”, a anuntat premierul. (Vom…