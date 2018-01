Stiri pe aceeasi tema

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe. Oficialul trebuia sa fie întâmpinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, însa acesta din urma si-a delegat atributiile catre…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Eurodeputatul Viorica Dancila condamna comportamentul "extremistilor" maghiari din Miscarea "Celor 64 de Comitate" care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al tinutului secuiesc si cere autoritatilor din aceasta tara sa ii sanctioneze pe vinovati. "Gestul extremistilor…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, in urma afirmațiilor facute de premierul Mihai Tudose cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc. Ministrul de externe Peter Szijjarto a considerat inacceptabila aceasta formulare a oficialului…

- Tanara a trait experiente de neuitat in Shanghai- Perla Orientului- un oras cu o populatie de 24 de milioane de locuitori, cu cateva milioane mai multe decat numara acum Romania. Oradeanca Judita Judea, care a reprezentat Ungaria la International Miss Tourism Queen of The Year in Shanghai…

- Zeci de tinere care viseaza sa aiba o meserie la inaltime au primit cadou, de Craciun, un job de stewardesa la una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, dar probele prin care au trecut in timpul interviului de angajare le-au epuizat total. In aceasta toamna, Wizz Air a inceput o…

- Ungaria se afla inaintea unui nou atac, deoarece doritorii unei cote obligatorii de preluare a imigrantilor in Europa vor incerca anul viitor sa isi impuna punctul de vedere, dupa ce la ultimul summit UE nu a fost luata nicio decizie in acest sens – a declarat vineri Viktor Orban, premierul Ungariei,…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Vizita a comisarului european Corina Cretu in Romania Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Mihai Tudose. Foto: Agerpres. Comisarul european Corina Cretu are programata astazi o întâlnire cu cetatenii la ASE din Bucuresti. La dialog va participa si ministrul…

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, a criticat Guvernul condus de Mihai Tudose pe motiv ca in anul 2017 au fost inaugurați doar 15 km de autostrada, astfel incat nu s-a facut „niciun pas vizibil in dezvoltarea infrastructurii de transport rustier”. Mai mult, liberalul a susținut ca pentru coaliția de guvernare…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…

- Europarlamentarul Renate Weber (grup ALDE din PE) critica la RFI comunicatul de presa publicat de Departamentul de Stat al SUA, care solicita Parlamentului Romaniei sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.Citeste…

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…

- Iata ce a afirmat Remus Borza la DCNews LIVE: ”E multa propaganda, e multa prostie și, pana la urma, e mult business. Oul, de la 0,75, a ajuns la 1,5. O creștere de 100% intr-o luna. Untul, de la un 5,5-6 a ajuns la 8,5-9 lei pachetul. O creștere de 50%! De vina cine e? Pai e de vina tot…

- A doua rectificare bugetara din acest an este principalul subiect de pe ordinea de zi din sedinta de Guvern de miercuri, ministrul Finantelor Ionut Misa anuntand ca si aceasta este pozitiva. "8,8% crestere economica pe trimestrul doi. (...) Nu numai ca nu am murit cum doreau unii, suntem…

- "Pe zona de resurse umane știm foarte bine cum stam. Ne permite astazi programul informatic, EduSal-ul, sa știm exact ce avem in fiecare unitate școlara din punct de vedere al personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. Unde nu avem toate datele din sistem și s-ar putea sa facem erori,…

- Scrisoare in numele a peste 2.000 de companii, adresata premierului Tudose „Si in mediul privat (ca si in zona bugetara) se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile”, se arata intr-o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai…

- China doreste sa fie tot mai prezenta pe pietele economice globale, iar piata energetica europeana este o oportunitate unde poate sa isi plaseze finantele. In acelasi, centrul si estul Europei are nevoie sa isi puna la punct infrastructura din energie si cere investitii pe care singura nu le poate realiza,…

- UPDATE Sedinta de guvern pentru modificarea Codului Fiscal se va tine miercuri, informeaza Romania TV. Postul de stiri il citeaza pe premierul Mihai Tudose ca cel care a facut anuntul, precizand ca nu s-a consultat cu Liviu Dragnea. UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- "As trage o concluzie dupa discutiile de astazi cu oamenii de afaceri si as spune foarte clar: Mihai Tudose, Olguta Vasilescu mint (...)pentru ca in Romania trebuie sa ne oprim sa spunem lucruri fara sa fim responsabili, lansez o provocare lui Tudose, Vasilescu, Misa. In momentul in care, dupa 1…

- "Nu este un demers ușor de a contracta echipamente militare. Sunt pași care se fac și, de pilda, in relația cu SUA in ceea ce privește, de exemplu, achiziționarea sistemelor Patriot este o procedura destul de complexa, sunt niște acorduri care se fac intre guverne, sunt aprobari ale congresului SUA.…

- Confuzia provocata de modificarile Codului Fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Europa de Est, intr-un moment in care economia tarii noastre inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE. Bloomberg atrage atentia asupra problemelor…

- Guvernul va impozita sumele pe care companiile multinationale le transfera in strainatate "in incercarea de a-si reduce baza de impozitare", a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Ionut Misa. Citește și: Mihai Tudose, anunț MAJOR, dupa intalnirea cu comisarul european pe Buget Citește…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si ministrul de Finante, Ionut Misa, au sustinut in cor saptamana trecuta ca de la 1 ianuarie 2018 impozitul pe venit va scadea de la 16% la 10% pentru absolut toti angajatii din Romania. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania…

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana (UE), in al doilea trimestru din 2017, de 4,1% din PIB, fiind urmata de Marea Britanie, care a raportat un deficit de 3,4% din PIB, potrivit datelor ajustate sezonier publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. …

- Zeci de companii americane, la Trade Winds Zeci de companii americane, printre care IBM si producatoul rachetelor Patriot si-au trimis reprezentantii la Bucuresti pentru a se întâlni cu firme românesti la Trade Winds, cel mai mare eveniment de promovare comerciala, organizata…