- "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica ca suprafata si asta ne bucura. Sigur ne intristeaza pentru fermierii care au fost atinsi. La nivelul tarii suprafata este undeva sub 7.000 de hectare. Facem aceasta evaluare la fata locului, vedem gradul de afectare, de calamitate,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se deplaseaza luni seara in localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi pentru a vedea ''la fata locului, in camp'', pagubele produse de grindina, potrivit agerpres.ro."Sunt in drum spre localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi, unde ma voi intalni cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Centrul Antigrindina din localitatea Dancu, ca vor fi infiintate in tara 65 de noi puncte de lansare a rachetelor antigrindina, iar alte patru in judetul Iasi, aici numarul lor urmand sa ajunga la 18. Astfel, urmeaza ca in 2020 sa fie protejate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat, miercuri, la un post central de televiziune, de ce sistemul antigrindina nu a putut combate fenomenul ieri dupa-amiaza. Acesta susține ca au fost lansate rachete, dar ca ele nu acționeaza la o altitudinea mare la care s-au aflat norii care au provocata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca Braila va fi primul judet al Romaniei care in 2020 va avea sistemul de irigatii reabilitat pe intreaga suprafata, care insumeaza 360 de mii de hectare. "Avem ca obiectiv sa repunem in functiune sistemul de irigatii la nivelul la…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea: „Romania trebuie sa ajunga sa irige efectiv un milion hectare de porumb”. Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, s-a deplasat luni, 11 martie 2019, in județul Dolj, pentru a analiza stadiul lucrarilor la obiectivul de investiții ”Reabilitarea amenajarii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca si-a propus ca, pana in 2020, Romania sa aiba o suprafata amenajata la irigat de doua milioane de hectare, spunand ca pentru refacerea sistemului de irigatie a fost alocata o suma de peste 1,5 miliarde de euro atat prin bugetul de stat, cat si prin Planul…