Ministru PSD recunoaște: Există riscul să nu treacă restructurarea în Parlament Un ministru PSD a zis luni ca partidul nu vrea sa vina cu o restructurare a Guvernului in Parlament pentru ca exista riscul sa nu adune numarul necesar de voturi. PSD are 44,3% din mandate in Parlament, inaintea sesiunii extraordinare. „La remaniere exista posibilitatea ca Presedintele sa respinga anumite propuneri, dar cand au fost propuneri credibile, foarte bune, Presedintele nu ne-a refuzat. Exista riscul, de ce sa nu fim realisti, sa nu treaca (restructurarea - n.red.) si atunci declansam o criza politica”, a declarat ministrul Culturii, Daniel Breaz, la Antena 3. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, pe Facebook, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din fruntea ministerului Educatie. Ministru interimar al educatiei va fi Daniel Breaz. Motivul demisiei il reprezinta declaratiile facute de Andronescu intr-o emisiune TV, conform carora Alexandra…

- Viorica Dancila anunta, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei. "Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate",…

- Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din functia deținuta, dupa ce aceasta a afirmat ca ea a invatat de acasa sa nu se urce intr-o masina cu un strain, propunandu-l pe Daniel Breaz, actual ministru al Culturii, sa preia interimatul. „Am…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca a avut o discuție informala cu cei din ALDE și au decis ca ministrul de Externe Teodor Meleșcanu sa fie remaniat, transmite Mediafax. Liderul ALDE a precizat ca Biroul Politic al partidului va decide, luni, și înlocuitorul acestuia.„Am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge Legea pensiilor. "Legat de pensii, stiti foarte bine ca pentru noi salariile si pensiile au reprezentat o prioritate si chiar la 1 septembrie creste punctul de pensie la 1.265 lei si pensia minima la 704 lei.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea a decis sa voteze motiunea de cenzura, pentru ca vrea sa sanctioneze „incapacitatea administrativa si politica a Guvernului in cazul Valea Uzului". Chiar si cu voturile UDMR, motiunea nu are in acest moment, pe hartie, necesarul pentru a trece si guvernul…

- Calin Popescu Tariceanu a facut un apel la premierul Viorica Dancila sa acorde „o atenție sporita” contractului Exxon-OMV legat de gazele din Marea Neagra. Liderul ALDE declara ca Agenția Naționala pentru Resurse Minerale trebuie sa dea acordul de prelungire a licenței pentru a fi respectat…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu poate fi obligat sa accepte unii ministri pe care nu ii doreste, chiar daca s-ar apela la restructurarea Guvernului in Parlament, varianta pentru care insista Liviu Dragnea.CITEȘTE ȘI: Ne distrugem…