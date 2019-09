Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, si cel al apararii, Florence Parly, se afla luni la Moscova pentru discutii cu omologii lor rusi. Ministrii francezi si rusi se intalnesc in format '2+2' in cadrul unui dialog interguvernamental, pentru prima data dupa anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014, care a instaurat o atmosfera ce aminteste de Razboiul Rece.

Exista o "fereastra de oportunitate" pentru gasirea unei solutii la conflictul din estul Ucrainei, a declarat luni de la Moscova ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian. "Exista o fereastra…