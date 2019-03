Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a lansat, luni, initiativa ''Romania Comunica'', un forum de dezbatere si proiectie strategica privind directia de urmat pentru Romania in adoptarea tehnologiei informatiei la nivel national, se arata intr-un comunicat al ministerului de resort. Lansarea initiativei a avut loc in cadrul unui eveniment organizat in cooperare cu Institutul Aspen Romania, in prezenta reprezentantilor industriei de profil, mediului academic, autoritatilor din domeniul consultantilor si sistemului financiar. "Romania traverseaza…