- Liderii albanez, nord-macedonean si sarb au anuntat joi ca intentioneaza sa creeze pana in 2021 o piata comuna in Balcanii de Vest, cu libera circulatie a bunurilor si persoanelor, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Premierul albanez Edi Rama, omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si…

- Premierul albanez Edi Rama, omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si presedintele sarb Aleksandar Vucic doresc sa promoveze o regrupare a tarilor din aceasta regiune fragila si divizata, ceea ce ar duce la punerea in aplicare a "patru libertati fundamentale: liberul schimb de marfuri, de servicii…

- Banca Mondiala a revizuit estimarile privind cresterea economica a Romaniei. Prognoza e in favoarea tarii noastre. Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un…

- Premierul italian Giuseppe Conte a cerut din nou miercuri, intr-o discutie cu viitoarea sefa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca migrantii ce debarca in Italia dupa ce au traversat Mediterana sa fie transferati catre alte state ale UE, iar daca acestea din urma nu accepta, sa fie sanctionate…

- Geologii au inceput sa exploreze dealurile din apropierea raului Jadar din Serbia in cautarea unui metal care a devenit omniprezent in tehnologia moderna: litiul, scrie Bloomberg. Daca descoperirea va fi una semnificativa, atunci acest lucru ar putea permite tarii vecine sa devina un nou front european…

- Premierul și președintele PSD, Viorica Dancila, continua ”tradiția” inceputa de Liviu Dragnea și a absentat de la festivitațile de Ziua Marinei. Viorica Dancila a preferat sa mearga la Hramul manastirii Putna.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul…

- Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, realizat în luna iunie a acestui an și publicat luna aceasta, Serbia este singura țara din Balcanii de Vest în care cetațenii au mai multa încredere în guvernul național (41%) decât în Uniunea Europeana (33%), scrie…