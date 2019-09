Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri decretul de decorare post-mortem a sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Ștefan.„Astfel, in semn de recunoștința și apreciere pentru devotamentul excepțional și spiritul de sacrificiu de care a dat dovada in timpul executarii unei…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis il va decora cu Ordinul National ‘Steaua Romaniei’ pe militarul roman care a murit joi in atentatul de la Kabul. ‘Am primit o veste dureroasa din Afganistan – un militar roman si-a pierdut viata la Kabul, in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei…

- Presedintele Klaus Iohannis il va decora cu Ordinul National "Steaua Romaniei" pe militarul roman care a murit joi in atentatul de la Kabul. "Am primit o veste dureroasa din Afganistan - un militar roman si-a pierdut viata la Kabul, in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei greu…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca militarul roman decedat in atentatul cu bomba de joi, din Kabul, este caporalul Ciprian-Ștefan Polschi din Buzau. ”Militarul roman care si-a pierdut viata astazi, 5 septembrie, in Afganistan este caporalul cls. a III-a Ciprian-Ștefan Polschi, care indeplinea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj de condoleante familiei romanului decedat in urma atacului terorist de la Kabul si a anuntat ca acesta va fi decorat post-mortem cu Ordinul National ‘Steaua Romaniei’ in grad de Cavaler cu insemn de razboi. ‘Transmit condoleante familiei reprezentantului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj de condoleante familiei romanului decedat in urma atacului terorist de la Kabul si a anuntat ca acesta va fi decorat post-mortem cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler cu insemn de razboi. "Transmit condoleante familiei reprezentantului…

- Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa il decoreze, post-mortem, pe diplomatul roman ucis in atacul terorist din Kabul, de la sediul reprezentanței Romaniei in Afganistan. In plus, el a transmis ”sanatate și recuperare cat mai rapida” și celuilalt diplomat, care este ranit.”Incep aceasta declarație…

- Astazi, se implinesc 13 ani de cand sublocotenentul pm Ionel Gheorghita Dragusanu si a pierdut viata, la 20 iunie 2006, in timpul unei misiuni de patrulare in teatrul de operatii din Afganistan.Transportorul in care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat.Pentru faptele sale de eroism…