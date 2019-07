Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti o serie de sanctiuni impotriva sefului armatei si a trei responsabili birmani pentru "purificarea etnica" a musulmanilor rohingya, cerand in acelasi timp ca sa fie trasi la raspundere dupa campania lor de violenta, relateaza AFP. Comandantul-sef Min Aung Hlaing, adjunctul…

- Statele Unite sunt așteptate sa impuna noi sancțiuni impotriva Iranului, luni, la cateva zile dupa ce președintele american Donad Trump a aprobat o serie de atacuri militare pe care le-a anulat ulterior, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Secretarul de Stat american Mike Pompeo…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca SUA si Mexic au ajuns la un acord privind imigratia si, în consecinta, amenintarea sa de a impune taxe vamale începând de luni tuturor produselor importate din Mexic nu se va concretiza, informeaza sâmbata AFP si Reuters, relateaza…

- Ministrul de externe mexican, Marcelo Ebrard, a vorbit joi, la incheierea unei reuniuni la Departamentul de Stat de la Washington, despre o serie de progrese inregistrate in discutiile cu Statele Unite pe tema imigratiei ilegale, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Cred ca am avansat astazi"…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador i-a adresat joi o scrisoare omologului sau american, invitandu-l la dialog, dupa ce Donald Trump a anuntat introducerea de taxe vamale impotriva Mexicului, acuzat de atitudine laxa in dosarul imigratiei ilegale, informeaza vineri AFP. "Va informez ca…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo nu iși va amana vizita pe care urmeaza sa o efectueze miercuri la Londra, a informat un purtator de cuvant al ambasadei SUA in Marea Britanie, dupa ce oficialul american a anulat o vizita in Germania, relateaza agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește…