Mii de oameni din Marea Britanie au televizor alb-negru

Stiri pe aceeasi tema

- In total 7.161 de persoane din Marea Britanie au in casa un televizor alb negru, dupa peste 50 de ani de la lansarea transmisiunii color, a informat joi TV Licensing, organism care gestioneaza licentele de televiziune, relateaza EFE. Londra are cel mai mare numar de televizoare in alb si negru, cu 1.768…

- Migranții din UE care muncesc in Marea Britanie contribuie, in medie, cu 2.300 lire sterline la bugetul statului decat un britanic cu venituri medii, arata un studiu realizat de Oxford Economics, citat de The Independent. Astfel, potrivit sursei citate, în timpul vieții active, un migrant…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- CHIȘINAU, 6 sep — Sputnik. Constatarea îi aparține lordului Alan Vest, fost șef al statului major maritim al Forțelor Navale ale Marii Britanii. © Sputnik / Miroslav Rotari Un nou pol de putere? Motivul pentru care Marea Britanie vrea sa iasa din UE Potrivit lui, recentul…

- Guvernul german anunța ca se pregatește pentru toate scenariile legate de Brexit, inclusiv pentru unul fara acord, deși cabinetul condus de Angela Merkel a aprobat un proiect de lege privind faza de tranziție in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana anul viitor, relateaza Reuters,…

- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…