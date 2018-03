Stiri pe aceeasi tema

- "L-am auzit si eu pe domnul Dragnea. N-am inteles de ce de-abia acum a spus, dar este inspaimantator daca este asa. Totusi, in tara asta normalitatea inseamna sa respectam legile si sa le respecte oricine. (...) Eu cred ca este bine sa vorbim despre lucruri atunci cand se intampla, dar mai bine mai…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul Ponta.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de Victor Ponta, el a afirmat: "Ii las sa se afunde si mai mult". Citeste si: Victor…

- Liviu Dragnea a susținut, marți seara, la Antena 3, ca Guvernul USL din 2012 a fost facut fara Crin Antonescu, de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”. Miercuri, 14 martie, liderul PSD a spus ca acesta a fost doar primul episod. "Ii las sa se afunde si mai mult. Vom continua.…

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Fostul premier Victor Ponta vine vine cu o noua replica dupa acuzațiile formulate, marți seara, de Liviu Dragnea la Antena 3 privind modul in care a fost format guvernul Ponta in 2012, dupa caderea Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu. Citește și: Dragnea, despre Ponta: „A facut Guvernul intr-o…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- "In ceea ce privește discuția relatata de domnul președinte Liviu Dragnea aseara (...) este complet adevarata", a zis Marian Oprișan. "La fel de adevarat este ca, de cele mai multe ori, Victor Ponta se consulta informal cu cei mai importanți colegi din conducerea PSD. Dar de cele mai multe ori, luam…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. Ponta precizeaza ca George Maior nu a avut niciun cuvant de spus in formarea Cabinetului si ca ii pare rau ca l-a pus pe Dragnea la Ministerul Dezvoltarii, pentru ca asa „a facut bani…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Întâlnire de taina la munte în acest week-end între președintele PSD, Liviu Dragnea și Vasile Dâncu, fost vicepremier în Guvernul Cioloș și George Maior, fostul director al SRI și actual ambasador al

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele PSD Liviu Dragnea și procurorul-șef DNA Laura Codruța Kovesi au discutat in anul 2014 despre un dosar penal deschis de procurorii anticorupție pe numele lui Dragnea, la vremea respectiva președinte executiv al PSD. La…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor…

- Ecaterina Andronescu, prezenta în emisiunea Punctul de Întâlnire, a vorbit despre Guvernul Dancila și le-a urat succes în îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare promise populației. "Dincolo de discursul președintelui, acest guvern…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Victor Ponta a susținut marți, la B1 Tv, ca Liviu Dragnea va candida la prezidențiale din partea PSD și, glumind, a spus ca social-democratul Codrin Ștefanescu ar fi la fel de bun pentru o asemenea candidatura.„Eu sunt convins ca domnul Dragnea vrea sa candideze (c.n. la președinție) și daca…

- Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Conform fostului președinte al PSD, Mihai Tudose are putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.”O sa il schimbe Dragnea și pe Tudose și o sa vina cu cine crede el ca e cuminte. Ii pune sa semneze toate…