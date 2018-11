Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, conduce delegația formata din oameni de afaceri romani in Republica Coreea.Misiunea economica se desfașoara in perioada 12-17 noiembrie, la Seul, și urmarește intarirea relațiilor comerciale bilaterale, inclusiv…

- Noul salariu minim pe economie diferențiat, care urmeaza sa se aplice in Romania de la 1 ianuarie 2019 va afecta mai ales firmele mici și mijlocii (IMM) romanești, atrag, vineri, atenția insvestorii romani și francezi membri ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza in Romania (CCIFER).

- Oamenii de afaceri din Qatar, invitați sa investeasca in Romania Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila i-a invitat pe oamenii de afaceri din Qatar sa investeasca în România în infrasctructura, agricultura, turism sau sanatate. Premierul român…

- Urmatorii 25 de ani ar trebui sa insemne pentru Romania mai multa cercetare si inovare care sa aduca plusvaloare economiei, a apreciat presedintele Camerei de Comert si Industrie al Romaniei, Mihai Daraban, in deschiderea celei de-a XXV-a editii a Galei "Topul National al Firmelor" (TNF). "Cred…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 7 noiembrie la Romexpo un discurs in cadrul celei de-a XXV-a ediții a Galei Topului National al Firmelor.„Felicit Camera de Comerț și Industrie a Romaniei pentru organizarea Topului Național al Firmelor, un eveniment de referința…

- Tarile dezvoltate ale Uniunii Europene vor beneficia la maximum de Acordul de Parteneriat Economic Uniunea Europeana - Japonia, insa problema este ce are Romania de oferit in conditiile in care economia nipona este supertehnologizata, a declarat miercuri presedintele Camerei de Comert si Industrie…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat, miercuri 24 octombrie a.c., in parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și Ambasada Japoniei in Romania, conferința privind Acordul de Parteneriat Economic Uniunea Europeana – Japonia și impactul acestuia asupra cooperarii…

- Probleme la zi: Summitul Initiativei celor Trei Mari a inceput la Bucuresti Realizator: Buna ziua! Astazi și mâine, la București, are loc un forum regional la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea cooperarii economice în primul rând între țarile membre al Uniunii…