Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank AG a soluționat un proces cu un dezvoltator de locuințe accesibile din Olanda, care a acuzat banca de dare de mita, in legatura cu tranzacțiile cu produse derivate, și a pus capat, astfel, unui proces de lunga durata și scandalos, care tocmai intra in etapa finala, anunța Bloomberg.

- Compania japoneza de tranzacționare a criptomonedelor Bitpoint și-a suspendat activitatea dupa ce a piedut, intr-un atac cibernetic, monede virtuale in valoare de 32 de milioane de dolari, relateaza Bloomberg preluat de Mediafax.In atac, care a inclus atat ripple cat și alte criptomonede,…

- Compania japoneza de tranzacționare a criptomonedelor Bitpoint și-a suspendat activitatea dupa ce în urma unui atac cibernetic a piedut monede virtuale în valoare de 32 de milioane de dolari, scrie Mediafax, citând Bloomberg.În urma atacului, care a vizat atât ripple,…

- Compania de ride hailing Ola primeste o investitie de de 250 de milioane de dolari de la fondul de investitii SoftBank, care a investit si în Uber, de-a lungul timpului, si devine unicorn (startup cu o valoare pe despte 1 miliard de dolari).Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Administratia de la Washington a anuntat luni intentia sa de a redistribui mai multe sute de milioane de dolari ajutoare acordate Salvadorului, Guatemalei si Hondurasului, trei tari pe care presedintele american, Donald Trump, le considera responsabile de afluxul de solicitanti de azil de la frontiera…

- TotalSoft a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 19 milioane de euro, suita de soluții Charisma avand o pondere de 70% in totalul veniturilor companiei. In primul trimestru al anului 2019, TotalSoft a raportat venituri de 5,4 milioane de euro, o creștere cu 16% comparativ cu aceeași perioada…

- Grupul ungar MOL construieste pe un teren dezafectat o noua fabrica de bitum-cauciuc in Ungaria, investitie de 10,3 milioane dolari, unde va recicla anvelope uzate ce pot fi utilizate la construirea de drumuri, a anuntat luni grupul, informeaza News.ro.Citește și: TERIFIANT! Pilotul avionului…

- Central Europe Media Enterprises Ltd. (CME) a transmis rezultatele financiare, in scadere, pentru primul trimestru al anului, incheiat la 31 martie 2019. Grupul media Pro TV a fost cel mai urmarit, atat pe durata intregii zile, cat si in prime time, potrivit news.ro.Conform datelor transmise…