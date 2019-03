Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Smirnov, presedintele Comisiei Patriarhiei ruse pe probleme de familie, protectia mamelor si a copiilor, a apreciat luni intr-o interventie la postul de radio 'Govorit Moskva' ca etnicii rusii vor inceta sa mai fie majoritari in Federatia Rusa catre orizontul anului 2050, potrivit agentiei…

- Rusia considera ca Statele Unite pregatesc o interventie militara in Venezuela, conform lui Nikolai Patrushev, Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, citat de agentia RIA, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Partidele care formeaza coalitia de guvernamant din Germania au…

- Daca credeti ca Europa este acum într-o situatie tensionata, stati sa vedeti ce va fi când se va confrunta cu o noua cursa a înarmarii. Asta este ceea ce ne asteapta dupa decizia din weekend a SUA si Rusiei de a-si suspenda participarea la tratatul Fortelor nucleare cu raza medie de…

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.Vineri, la Bruxelles, s-a derulat o reuniune…

- Declarația ii aparține consilierului de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, dupa aparitia unor informatii in presa potrivit carora Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a declansat in 2017 o ancheta menita sa determine daca presedintele american lucra pentru Moscova, informeaza AFP.…

- Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet pentru meciul amical din Piata Rosie a Moscovei. El a tras suturi de antrenament si s-a luptat pentru posesie cu ministrul Apararii al Rusiei, Sergey Shoygu si cu staruri ale hocheiului. Presa rusa relateaza ca echipa presedintelui Rusiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci festiv de hochei alaturi de politicieni si vedete ale sportului. Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet pentru meciul amical din Piata Rosie a Moscovei. Meciul festiv de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun,…

- Presedinta a Grupului Helsinki si membra activa a Grupului consultativ pentru drepturile omului de pe langa Kremlin, Liudmila Alexeeva a incetat din viata sambata seara la un spital din Moscova, la orele 16.30 GMT, a facut cunoscut presedintele acestui consiliu, Mihail Fedotov, intr-un comunicat.…