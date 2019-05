Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca la minister au fost depuse foarte multe solicitari pentru medicina de familie venite de la medici din Republica Moldova, luandu-se in calcul ca acești medici sa poata profesa in Romania. Declarațiile au fost facute de Sorina Pintea in timpul vizitei…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni, la Bistrita, ca saptamâna viitoare va fi reluata campania de informare si vaccinare ROR, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de rujeola înregistrate în ultima perioada.

- Vizita recenta a Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a starnit reactii de toate partile, inclusiv din partea personalului spitalului, a autoritatilor locale cat si a cetatenilor. Astazi, Ministrul Sanatatii a revenit la SJU, la invitatia presedintelui CJ Prahova, Bogdan Toader, unde a avut o discutie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca este foarte importanta medicina de familie iar Guvernul va sustine cresterea procentajului alocat pentru medicii de familie printr-un imprumut de...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca este foarte importanta medicina de familie iar Guvernul va sustine cresterea procentajului alocat pentru medicii de familie printr-un imprumut de aproximativ 800 de milioane de euro pe care Ministerul Finantelor il negociaza cu Banca Mondiala.…

- Camera Deputatilor, proiect important pentru activitatea medicilor de familie. Medicii de familie vor putea deschide un punct de lucru secundar si in alte localitati. Luni, 25 martie, a fost prezentat in plenul Camerei Deputatilor proiectul de lege prin care medicilor de familie li se da dreptul de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat, joi, la redechiderea sectiei de Endocrinologie pediatrica din cadrul Institutului Parhon. Sectia a fost reamenajata din fondurile proprii ale Institutului, investitia fiind in valoare de 229.000 lei. ”Politicile de sanatate pun un accent deosebit…

- Negocierea Contractului Colectiv de Munca in Sanatate va fi reluata dar angajatii din sector trebuie sa asigure in primul rand calitatea actului medical si sanatatea pacientului, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la finalul intalnirii cu liderii sindicali care au protestat in fata…