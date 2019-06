Stiri pe aceeasi tema

- "In unele locuri, neincrederea pare sa fi fost declarata politica guvernamentala", a spus Merkel. "Fara o fundatie bazata pe incredere, politicile internationale nu pot avea succes", a mai afirmat ea. Comentariile sale au fost primite de audienta cu aplauze in picioare. Merkel este unul dintre…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca liderii Uniunii Europene sunt ingrijorați de situația din Iran, dupa ce președintele american Donald Trump a aprobat o serie de atacuri asupra Iranului, care au fost ulterior anulate, conform MEDIAFAX.„Suntem ingrijorați de situația din…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe în Iran, însa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o înțelegere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Nici…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit miercuri, in orasul englez Portsmouth, dupa ce au participat la ceremonia de marcare a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor in Normandia (Ziua Z) in Al Doilea Razboi Mondial, transmit reuters si dpa. Cei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca este dispus sa participe la discutii cu presedintele iranian Hassan Rouhani insa a precizat ca exista mereu posibilitatea unei actiuni militare a SUA impotriva Teheranului, relateaza Reuters potrivit Agerpres.„Iranul era un loc extrem de ostil…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Israelul acuza permanent Iranul, inamicul sau declarat, ca incearca sa fabrice arme nucleare, fapt dezmintit de Teheran. 'Nu vom lasa Iranul sa se doteze cu arma nucleara', a reiterat Netanyahu in cursul unei ceremonii la Ierusalim, cu ocazia Zilei Memoriei in Israel, dedicata celor cazuti in razboaie…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru victoria sa electorala, luni in timpul unui apel telefonic, cerand de asemenea o solutie cu doua state, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, citat de DPA. Merkel a subliniat…