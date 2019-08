Nu e pentru nimeni un secret ca societatea pune o presiune imensa pe femei sa piarda in greutate imediat dupa naștere – iar presiunea este de zece ori amplificata cand e vorba de vedete. Dupa ce femeile trec prin atatea provocari in timpul sarcinii și nașterii, ultimul lucru pe care au nevoie sa il auda este ca trebuie sa slabeasca. Din fericire, Meghan Markle și-a propus sa schimbe acest lucru, potrivit US Weekly . O sursa anonima a povestit ca ducesa vrea sa schimbe percepția generala care spune ca trebuie sa fii slaba pentru a fi frumoasa. Momentan, ea se concentreaza pe sanatatea ei, mai exact…