Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorirea Centenarului la Alba Iulia aduce in atentie si starea parcurilor din oras. Primaria vrea sa le modernizeze cu 2,5 milioane de euro. In sedinta Consiliului Local Alba Iulia din 27 noiembrie a fost inclusa pentru aprobare documentația tehnico-economica, faza SF pentru obiectivul de investiții…

- Grupul italian Enel va investi in urmatorii trei ani 300 de milioane de euro in rețelele de distribuție a energiei electrice pe care le operaza in Romania, suma cu 250 de milioane de euro mai mica decat cea programata inițial, iar motivul principal este noul cadru de reglementare aprobat de ANRE pentru…

- Azi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia au fost semnate inca doua contracte de finanțare din perioada de programare 2014-2020, pentru reabilitarea drumurilor județene din Regiunea Centru. Este vorba de doua tronsoane din drumurile județene pe care Consiliul Județean Alba și-a propus sa le reabiliteze,…

- Ministerul Apararii Nationale anunta ca a semnat cu asocierea de firme Strabag - Leviatan Design un contract pentru proiectul "Hangar mentenanta de nivel complex pentru aeronave in cazarma 546 Otopeni".

- Italienii de la Enel ar putea investi in urmatorii 3-4 ani in jur de 15 de milioane de euro in statii electrice in Romania, planuri mai concrete urmand a fi anuntate la mijlocul lunii noiembrie, scrie ZF. In contextul in care Enel are pentru 2022 un plan de 300 de milioane de euro pentru montarea […]

- Aproape 7.000 de amenzi in valoare de peste 2,2 milioane de lei au fost aplicate de catre politisti, luni. Acestia au surprins in flagrant delict 112 persoane, dintre care 25 erau urmarite national si international, in cadrul unei actiuni de desfasurare in toata tara in sistem integrat cu celelalte…

- In județul Suceava se afla in implementare trei proiecte europene in valoare de aproape 16 milioane de lei pentru creșterea calitații invațamantului, se arata intr-o informare a Inspectoratului Școlar Județean. „PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate in funcție de nevoile educaționale”, este unul…

- Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru partea a doua a Programului "Rabla Clasic" si va fi aprobat saptamana viitoare, dupa care vom da drumul primelor de casare, a declarat, joi seara, vicepremierul si