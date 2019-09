Stiri pe aceeasi tema

- Starea lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, s-a agravat în ultimele 12 ore, necesitând intensificarea masurilor de suport a funcțiilor vitale.

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost transportat duminica dimineața la Spitalul Elias din Capitala dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier soldat cu un deces, au declarat pentru Mediafax surse din Poliție. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23356250-fiul-lui-gino-iorgulescu-ranit-grav-dupa-accident-rutier-soferul-celeilalte-masini-murit-surse.htm

