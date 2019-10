Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul Romaniei, a aprobat luni, 14 octombrie 2019, suplimentarea bugetului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. Ministerul Afacerilor Externe a solicitat suplimentarea bugetului pe anul 2019 din Fondul…

- 'La propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Guvernul a aprobat un proiect de hotarare de guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2019 pentru unele unitati administrativ-teritoriale…

- "La nivelul Guvernului, educatia este un factor strategic de dezvoltare. Pentru ca educatia a fost si va ramane un domeniu de interes major si pentru ca avem datoria cu totii sa ne perfectionam continuu, indiferent de functia ocupata. Investind in invatamant, investim de fapt in noi si in viitorul nostru",…

- ANAF anunța ca a terminat de restituit taxa auto, in valoaree totala de peste 6 mld. lei. Ce se intampla cu dosarele incomplete Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a restituit taxe auto tuturor contribuabililor romani care au depus documentatii complete, informeaza…

- Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a restituit taxe auto (taxa auto pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu) tuturor contribuabililor romani care au depus documentatii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul ședinței de Guvern, ca prima rectificare bugetara din acest an este una pozitiva prin care se asigura „plata majorata a salariilor si pensiilor si continuarea proiectelor de investitii in domeniile prioritare”. Discutam in sedinta de Guvern de astazi…

- Guvernul discuta în ședința de joi proiectul privind prima rectificare bugetara din acest an, a anunțat premierul Viorica Dancila. Aceasta a spus ca este o rectificare pozitiva și ca va fi asigurate sumele pentru plata salariilor și a pensiilor marite."Discutam în sedinta de…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, si cel al Finantelor, Eugen Teodorovici, nu isi onoreaza promisiunea de suplimentare a bugetului penitenciarelor, aratand ca in proiectul de OUG privnd rectificarea bugetara se prevad…