Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Moinești se contrazice in cifre! 11 000 de locuitori are municipiul Moinești sau 24 000? Ambele cifre sunt enunțate de edil, in situații diferite, la nici cateva luni distanța! Dupa ce 2 ani ne-a ținut lecții despre modalitatea in care trebuie platita taxa de salubritate, mai exact…

- O saptamana. Atat a mai ramas pana la startul oficial al Raliului Moldovei Bacau powered by Dedeman Automobile. Ajunsa la ediția cu numarul noua, competiția care are statut internațional FIA și care conteaza ca etapa a treia in Campionatul Național de Raliuri Dunlop, CN Rally 2 Dunlop și CN Raliuri…

- Compania Eco Agri Business, cunoscuta cititorilor noștri pentru targurile internaționale Eco Int din Bacau dedicate agriculturii ecologice, a organizat la Hemeiuș o reuniune a fermierilor din Moldova cu reprezentanți ai fabricantului francez de produse pentru fertilizarea terenurilor și protecția plantelor…

- Primaria Poduri a sarbatorit marți, 21 mai, Ziua Poliției Locale. La eveniment au fost prezenți agenți ai Poliției Locale din municipiul Moinești și din comunele Zemeș și Asau. „Evenimentul s-a bucurat de participarea fraților de peste Prut din comuna Cania. Totodata, Poliția locala Poduri a organizat…

- Joi, 9 mai, de la ora 9.00, se sisteaza temporar alimentarea cu gaz metan la consumatorii de pe strazileIon Simionescu, Nisipariei, Plopului, Agronomului și Prisaca din Hemeiuș. Masura – a anunțat compania Delgaz Grid – se ia in scopul efectuarii de lucrari specifice la sistemul de distribuție a gazelor…

- Aleșii județeni au dezbatut, marți, in ședința extraordinara, 16 proiecte, primul și cel mai important fiind aprobarea Planului de reorganizare a activitații SC Parc Industrial SRL, propus de Sierra Quadrant, administrator judiciar. Ce s-a intamplat cu societatea HIT Park, aflata in insolvența azi,…

- Bilanț meritoriu pentru CS „Dan Botezatu” Bacau in Muntenegru, acolo unde, recent, s-au derulat Europenele de karate SKDUN și Cupa Europeana pentru Kohai. La Bar, gazda celor doua competiții, s-au reunit la start 790 de sportivi din 21 de țari. Gruparea bacauana antrenata de Ionuț Cașeru s-a prezentat…

- Galeria privata de Arta KARO din Bacau a implinit cinci ani, in ianuarie, de la prima expozitie. A fost un eveniment privit cu o oarecare neincredere la inceput, in conditiile, se spunea, Bacaul are deja mai multe spatii de expunere, unele cu ani buni de cand au intrat in circuitul expozitional. Timpul…