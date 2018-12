Stiri pe aceeasi tema

- Soferii nu mai pot circula cu masini Diesel: Autoturismele pe motorina, oficial interzise! Vezi ce mai pot face romanii! Masinile Diesel vor fi interzise din 2019. Anuntul deosebit de important a fost facut la un eveniment international despre imbunatatirea calitatii aerului. Primarii din Paris, Madrid,…

- O instanta administrativa din Germania a dispus interdictii de circulatie pentru masini cu motoare diesel in zona orasului Essen, inclusiv pe un segment de autostrada, informeaza site-ul T-online.de.

- Reteaua de orase Eurocities, platforma ecologista Transport si Mediu si Alianta Europeana pentru Sanatate Publica au cerut marti institutiilor Uniunii Europene si statelor ei membre sa ia masuri mai...

- Compania germana a emis al doilea avertisment privind profitul din acest an, din cauza masurilor luate in diferite regiuni, care afecteaza vanzarile de masini diesel, si a cererii mai scazute pentru furgonete si autobuze, transmit Xinhua si Reuters, citate de Agerpres. Daimler se asteapta ca, in 2018,…

- Masinile diesel au zilele numarate. Anuntul vine chiar de la varful executivului comunitar. Comisarul european pentru piata interna si industrie, Elzbieta Bienkowska, susține ca in cațiva ani acestea nu...

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare,…

- Proprietarii de automobile diesel afectati de interdictiile de circulatie vor primi vouchere, fie pentru a-si moderniza autovehiculele, fie pentru a achizitiona altele noi. Constructorii de automobile ar putea oferi vouchere pentru modernizarea vehiculelor echipate cu motoare diesel proprietarilor de…