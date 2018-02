Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol va prezenta show-ul “Asia Express“, primul episod avnd loc pe 12 februarie. Vedeta a fost prezenta la Neata si a dezvaluit cat de grele erau conditiile de acolo si cum au reusit concurentii sa faca fata tuturor greutatilor.

- In aceasta luna revii pe micul ecran la pupitrul unei noi emisiuni, "Totul pentru dragoste". De ce ai optat tot pentru un show matrimonial? "Totul pentru dragoste" nu este nici pe departe un show matrimonial, ci este o emisiune care vorbeste despre dragoste… in toate felurile, cu toate aspectele ei.…

- Ana Bogdan este una dintre jucatoarele care reprezinta Romania, in acest weekend, in intalnirea de Fed Cup cu Canada. Frumoasa tenismena, ajunsa in acest an pe locul 86 WTA, a fost chemata la echipa nationala lucru ce a insemnat o mare onoare si bucurie pentru ea.

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Blanca Blanco, o cunoscuta actrita din Statele Unite, si-a facut recent aparitia pe o plaja unde a intors toate privirile barbatilor. Vedeta a surprins pe toata lumea cu tinuta ei extravaganta.

- Nu este prima data cand Madalina Ghenea publica mesaje triste pe retelele de socializare. Cunoscuta bruneta trece tot mai des prin astfel de stari, motivul fiind, potrivit spuselor ei chiar Matei Stratan.

- Mesajul cutremurator primit de Ozana Barabancea de la tatal ei, de dincolo de moarte! A anuntat-o ca peste 16 zile de la decesul lui vor vorbi, iar ce s-a intamplat iti va da fiori pe sira spinarii.

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Nineka a reusit sa invinga leucemia, insa, la scurt timp, viata i-a scos in cale o noua provocare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca artista a fost rapita pe cand avea numai 13 ani, dupa ce iesise cu prietenii la circ. (VEZI SI: Cum arata Dana Deac, cand se trata de cancer! Vedeta a…

- Alina Radi se simte implinita si isi doreste cu ardoare inelul din partea partenerului sau. Nu doar ca a spus acest lucru in direct, in emisiunea "Agentia VIP", dar frumoasa blondina a si povestit un episod din viata ei, in care a stat despartita, teritorial, de Radu. „Radu, sa pregatesti…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Cunoscuta vedeta Kim Kardashian a raspuns zvonurilor conform carora aceasta ar fi avand in plan sa aiba un al patrulea copil. Ea a afirmat faptul ca intentioaneaza sa aiba un al patrulea copil. Reactia a venit ca raspuns la un articol aparut intr-o cunoscuta publicație.In cadrul acestuia se vestea venirea…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a facut marturisiri despre ceea ce urmeaza sa se intample in Romania. Aceasta sustine ca va curge sange si ca tot ce se intampla in tara noastra va duce catre o noua Revolutie. „Tot ce se intampla acum in Romania va duce la…

- La mai bine de doua saptamani de cand Eugen Stan, pedofilul din lift, a fost indentificat, Oana Roman a luat foc din nou. Vedeta a facut noi acuzatii acide la adresa politistului pedofil. Va reamintim ca Eugen Stan a agresat doi frati intr-un lift din sectorul 6 al Capitalei.

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- Calvarul continua pentru o cunoscuta prezentatoare de televiziune și actrița. Data afara din imobilul in care locuia, aceasta primește o noua lovitura. Chiar daca și-a pierdut casa, in urma contractarii unui credit in franci elvețieni, datoria acesteia catre banca nu s-a stins in totalitate.Astfel,…

- O cunoscuta vloggerita de la noi a povestit, recent, doua episoade neplacute prin care a trecut in urma cu puțin timp. Aceasta a fost santajata de un necunoscut cu mai multe fotografii indecente care au ajuns pe mana lui chiar din cauza unei prietene foarte bune și a fost la un pas de a fi violata de…

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Rocsana Marcu s-a obișnuit la caldura. Fosta prezentatoare tv a fost plecata cateva zile la plaja, iar de cand s-a intors face tot ce poate ca sa nu uite ca a fost la plaja. In primele zile ale anului, a revenit la sala, unde dupa o sesiune de antrenamente, a intrat la sauna și a continuat la solar.…

- Revelionul n-o va prinde pe plimbareata afacerista acasa. Nici chiar dupa operatia suferita la sold, dupa un accident la schi. Si-a inceput anul pe drumuri si tot asa il incheie. Asta in ciuda unei interventii chirurgicale majore suferite la sold, in Italia, dupa un accident produs pe o partie din Cervinia.…

- O indragita prezentatoare tv din Rusia a avut parte de un final tragic, fiind impuscata de propriul sot. Si mai grav este ca incidentul cumplit s-a petrecut chiar sub privirile inspaimantate ale baiatului lor in varsta de noua ani.

- Ion Abrudan s-a stins din viața in a doua zi de Craciun, pe masa de operație. Actorul a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de urgența cu elicopterul la Timișoara, unde a murit pe masa de operație, in urma unei complicații. Pe contul sau de facebook, Crina Abrudan a…

- Dupa ce Majestatea Sa Defuncta s-a stins din viata, intreaga tara a fost martora la un moment cu totul special. Desi era in timpul orelor de curs, un elev a ajuns la Palatul de pe Calea Victoriei, pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai.

- Ilinca Vandici a cazut in direct la tv, in timpul emisiunii Bravo, ai stil!. Vedeta a dansat tango impreuna cu Victor Slav, iar intr-un moment de neatenție, vedeta s-a dezechilibrat și s-a prabușit in platou. Ilinca Vandici și Victor Slav dansau tango cand, la un moment dat, prezentatoarea TV s-a dezechilibrat…

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre primul iubit al ei, pe care l-a dus acasa la pariti pentru a-l prezenta. Vedeta sustine ca l-a "instruit" pe primul iubit, incat stia totul pe dinafara, de parca ar fi fost o poveste.

- Vestea mortii Alinei Ciucu a cazut ca un trasnet pentru colegele si prietenele acesteia. Una dintre fete a dezvaluit detalii sfasietoare despre ultima intalnire cu fata aruncata in fata metroului de Magdalena Serban.

- Monica Birladeanu și-a amintit de un moment din viața sa cand o minciuna pe care a spus-o a costat-o extrem de scump. Monica Birladeanu, care a dezvaluit ca ține o cura drastica de slabit , este una dintre cele mai seducatpoare vedete din Romania. Fost model și actrița, Monica Birladeanu, care a afirmat…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a facut o noua profeție cumplita."In timp ce scriam aici pe Blog, vad inspre Est o TORNADA care se formeaza puțin cate putin de la Pamant, cand brusc s-a inalțat ca la o explozie, atat de mare se facuse sus.

- Cunoscuta ca o persoana careia ii plac sarbatorile de iarna la nebunie, Andreea Balan a luat o decizie fara precedent. Daca in ultimii ani a respectat toate traditiile legate de Craciun, in 2017 vedeta a decis ca a venit vremea unei schimbari.

- Indragita actrita Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Vedeta a vorbit despre felul cum decurge viata ei in acest moment, atat pe plan professional, cat si personal si marturiseste ca este destul de aglomerata uneori, dar sotul ei, Cosmin este foarte grijuliu cu ea si cu relatia…

- Oana Roman a vorbit despre dezamagirile pe care oamenii apropiati i le-au adus, dar si despre cei care i-au fost si sunt alaturi de ea, cum ar fi familia lui Pepe, dar si Mihai Mitoseru. Vedeta a trecut prin multe momente grele, insa a reusit sa treaca peste.

- Cunoscuta vedeta TV și blogger de parenting, Ela Craciun, a lansat primul ebook gratuit ce trateaza unul din cele mai dezbatute subiecte actuale: racelile de sezon. Vedeta a apelat la medici cu experiența, de la...

- Raluca Moianu a fost ani de zile una dintre cele mai iubite prezentatoare din tara noastra, iar emisiunile prezentate, pe rand, i-au asigurat un numar imens de admiratori. Raluca s-a retras in cele din urma din televiziune, iar divortul prin care a trecut acum cinci ani a fost unul dintre momentele…

- Mirela Vaida nu a putut sa-si mascheze suferinta provocata de pierderea colegelor Stela Popescu si Cristina Stamate. Prezentatoarea TV nu a trecut peste durere si a ales sa le aduca celor doua regretate actrite un ultim omagiu chiar in propria emsiune. Mirela Vaida a purtat doliu si in timpul editiei…

- "In cadrul tranzactiei, BT dobandeste si participatii in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA", arata un comunicat al bancii. Oficialii bancii spun ca atat Banca Transilvania cat si Bancpost vor actiona ca entitati…

- Problemele se tin scai de celebra DJ Wanda! Dupa ce la inceputul acestei toamne s-a aflat ca vedeta sufera de o boala dura si ca a fost internata intr-un spital din Istanbul, aceasta traverseaza din nou o perioada cumplita. Recent, bruneta si-a facut aparitia in oras, in buricul targului, cu vanatai…

- Se spune ca cine moare in oricare dintre cele patru posturi de peste an merge direct in Rai, scrie realitatea.net.Un preot spunea ca sufletul celor care se sting in postul Craciunului, trece dincolo usor si ajunge direct in Cerurile Raiului fara sa treaca nicio vama.

- Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, nu se poate obisnui cu gandul ca fiica ei a pierit. Femeia plange neincetat si nimeni nu-i poate intra in voie. Parintii cantaretei se duc in fiecare zi la mormantul artistei, chiar si noaptea.

- Chef Patrizia Paglieri este cunoscuta pentru faptul ca este adepta ținutelor de culoare inchisa, dar nimeni nu a știut care este adevaratul motiv pentru care poarta astfel de haine. Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de…

- Doinita Oancea a fost prezenta in platoul unei emisiuni tv si deodata a inceput sa planga, in timp ce povestea cum a descoperit ca era inselata. Vedeta a marturisit ca i-a luat telefonul dupa ce a adormit si a vazut toate mesajele de la ea...cealalta femeie.

- Cunoscuta prezentatoare de televiziune Ellen DeGeneres l-a acuzat pe Donald Trump ca ''incurajeaza americanii sa ucida elefanti'', dupa ce presedintele a reautorizat importul de trofee provenind de la elefantii ucisi in tarile africane, potrivit The Telegraph. Vedeta de televiziunea a spus ca este…

- Pare una dintre cele mai vesele figuri publice din Romania. Fiecare aparitie a sa este preserata de glume si de ironii. Are numerosi fani, o cariera de succes si duce o viata pe care multi o invidiaza.

- Maria Dragomiroiu și-a facut operație estetica la ochi.Dezvaluirea va fi facuta in cadrul unei emisiuni tv, unde va explica de ce a luat aceasta dezicie. In aceasta seara, de la ora 21.15, interpreta de muzica populara Maria Dragomiroiu vine impreuna cu nepoatele sale, Maria (9 ani) și Ana (7 ani),…