Martie 2019: Deficitul balanței comerciale, în creștere cu 27% comparativ cu februarie CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. E.L. Se menține vechea tendința: Republica Moldova a importat de doua ori mai multe marfuri decât a exportat în primele trei luni ale anului 2019. Exporturile s-au cifrat la 733 de milioane de dolari americani, iar importurile au totalizat un miliard și 365 de milioane de dolari. Totuși, este raportata o creștere de 6% la exporturi în luna martie, atât în raport cu martie 2018, cât și cu februarie curent, informeaza Sputnik Moldova, cu referire la datele Biroului Național de Statistica. © Sputnik / Максим БогодвидCe vor sa… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

