- Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii au intervenit de urgența pentru a-i salva viața acestuia.Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav…

- Cunoscutul avocat, Daniel Ionașcu, a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de…

- Zodia BerbecSe pare ca esti hotarat sa schimbi multe in viata ta. Creioneaza planuri si apoi actioneaza. Acum esti emotiv si risti sa gafezi serios daca te avanti in vreo directie la intamplare. Tine cont de sfaturile sau solutiile oferite de ceilalti. Senzatia ca cineva iti tot pune bete in…

- Astazi, de la ora 17,00, se deschide “PERFECT WEDDING” – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș. Cunoscuta interpreta Adina Sima va susține un recital in deschidere pentru ca sambata, safie organizat un recital de exceptie al Tarafului George Urziceanu și Gemenele iar duminica, un recital de exceptie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 13 februarie proiectul de lege privind…

- Luna MARTISORULUI si a FEMEII este celebrata la Galeria SENSO (Bd. Unirii nr. 15, sector 5, Bucuresti) cu ocazia vernisajului Expoziția „BIJUTERIE CONTEMPORANA” (miercuri, 14 martie 2018, ora 18.00), un eveniment dedicat eternului feminin, artei si frumosului in toata splendoarea si desavarsirea sa.…

- In cadrul manifestarilor PRO-VITA, editia a III-a, Asociația Maramureș pentru Viața și Familie impreuna cu Centrul Universitar Nord Baia Mare organizeaza vizionarea filmului „The Ghost” – Fantoma mea iubita. Productia a avut cele mai mari incasari in 1990. Este un film american romantic ce ii are in…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- Conștientizarea rolului pe care medicina primara il ocupa in construirea unui sistem medical puternic este o necesitate, s-a subliniat la ediția 23 a „Practic MF”, care a reunit la Sinaia peste 150 de medici de familie din 8 județe și municipiul București. Medicina de familie este un instrument esențial…

- La concurs participa 237 școli din 37 de județe și din București. Nu mai puțin de 21.891 de elevi vor participa direct la acțiunile de educație ecologica organizate pe parcursul concursului in școlile participante, iar cei mai silitori elevi vor participa in luna august la o tabara de educație…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- La sfarșitul anului 2016 devenea cea mai fericita femeie, caci atunci și-a ținut pentru prima data fiul in brațe! Frumoasa blonda a nascut un baiat perfect sanatos de nota 10 și de atunci viața Octaviei Geamanu și a liderului trupei “Directia 5”, Marian Ionescu, s-a schimbat complet. Octavia…

- Casele de bilete ale regiei de transport public Bucuresti au inceput deja sa fie inlocuite cu automate, cinci aparate fiind deja amplasate la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Unirii si Romana.

- In urmatoarele cateva luni va incepe reabilitarea termica a mai multor blocuri din municipiu, cu fonduri europene, cu bani de la bugetul local, dar si cu o contribuție a cetatenilor. Primaria Buzau are deja contracte semnate pentru alte 5 blocuri pentru care vor fi initiate licitatii, imediat ce vor…

- Cu onoruri militare, lacrimi si durere va fi condus astazi pe ultimul drum in aceasta viata, Plutonierul Major CONSTANTIN NICOLAE. Colegii din cadrul IJJ Buzau dar si de la IGJR Bucuresti vor oficia onorurile militare pentru inmormantare. Cand viata s-a sfarsit si moartea a pus linistea vesnica peste…

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Uniunea Teatrala din Romania - UNITER desfasoara, in luna martie, cea de-a 17-a editie a campaniei nationale "Artistii pentru artisti", realizata in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara. ''Campania vine in sprijinul oamenilor de teatru care au nevoie de…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Machiajele Antoniei Lestyan sunt o declaratie de curaj si pasiune, fapt remarcat la Focusbeauty Oradea, de cei ce au creat evenimentul Cosmobeauty. Cosmobeauty – expozitia brandurilor de Top, va avea loc in perioada 8-11 martie 2018, la Bucuresti si la care Antonya a fost invitata.…

- CNAS si noile reguli pentru reducerea birocratiei Azi la RRA, de la ora 13.20, in cadrul emisiunii PROBLEME LA ZI, discutam despre propunerea CNAS in privinta noilor reguli pentru reducerea birocratiei. Invitati în studio: Augustus Costache – purtator de cuvânt CNAS, Vasile…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus omagiu „ultimului mare boier din cultura romana”, intre ele numarandu-se Constantin Balaceanu-Stolnici si Nicolae Manolescu.Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale afaceri europene, Schengen si relatii internationale, aprobat prin Ordinul ministrului Afacerilor…

- Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica, la cimitirul Bellu. Trupul neinsuflețit al istoricului va fi depus la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti unde va avea loc și slujba de inmormantare. Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala. Trumpul…

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris miercuri, pe Facebook, ca Unirea Principatelor are pentru el o semnificatie aparte, deoarece s-a nascut in sudul Basarabiei, care era, in 1859, parte a Romaniei condusa de Alexandru Ioan Cuza. "Așa a inceput Romania sa creasca, odata cu Unirea de la…

- Cat vor plati properietarii de domenii .ro incepand cu 1 martieConsiliul de Administratie al ICI-Bucuresti a aprobat in data de 14.07.2017 introducerea serviciului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile ".ro". Ce inseamna aceasta? Daca pana acum orice persoana fizica sau…

- Dupa cazul femeii din Bucuresti si a adolescentului din Salaj, ambii rapusi de gripa, aflam ca boala a mai facut o victima in actualul sezon. Este vorba despre o alta femeie, de aceasta data in varsta de 40 de ani. Pacienta avea 40 de ani si a pierit in spital, in conditiile in care, conform […] Gripa…

- Actorul Horatiu Malaele isi inveseleste publicul si in afara scenei. Gorjean la origine, Malaele este un actor de succes, motiv pentru care este urmarit de paparazzi. Acestia l-au surprins zilele trecute la o banca din Bucuresti, un...

- „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului. Am fi vrut sa organizam selectia nationala in 100 de locatii, pentru a duce evenimentul in cat mai multe orase, dar calendarul concursului nu ne-ar fi permis", a declarat Doina Gradea la o conferinta…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Gheorghe Flutur a spus vineri la Iasi, in cadrul unei dezbateri pe tema autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures, ca nu intelege de ce Guvernul a introdus in discutie autostrada Bacau-Brasov, in conditiile in care de zece ani se vorbeste doar despre Iasi-Targu Mures. El afirma ca totul ar fi o diversiune…

- Catalin Chereches, primarul localitatii Baia Mare, a anuntat revenirea echipelor Minaur in prim-planul handbalului romanesc. Intr-o conferinta de presa maraton, de aproape 80 de minute, edilul-sef a anutat ca ”a venit momentul sa nu mai stau pe margine”, dar si obiectivele celor doua formatii de…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) estimeaza ca va colecta circa 800 - 1.000 metri cubi de gunoaie si peturi pana la finalul lucrarilor de decolmatare pe canalul Dambovita din zona pasajului Unirea din Bucuresti. Lucrarile de decolmatare au inceput luni si vor dura aproximativ…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Autor: Stelian ȚURLEA Alexandru D. Madgearu (1892-1980), nascut la Focșani, dintr-o familie macedoromana, a absolvit Scoala militara de infanterie de la Bucuresti in 1913. Dupa participarea la al doilea razboi balcanic, a luptat in primul razboi mondial ca locotenent si apoi capitan in Regimentul 10…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Legendarul actor de comedie jean Constantin a fost casatorit cu o femeie care, inainte de mariajul cu acesta, a mai fost maritata tot cu unul dintre marii actori ai Romaniei. Jean Constantin a murit in anul 2010, la varsta de 81 de ani . De-a lungul timpului, marele actor de comedie a incantat generații…

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- O familie cu sase copii se zbate in saracie, incercand, luna de luna, sa razbeasca in multimea cheltuielilor. Taxe, chirie, terapii, iar daca din veniturile lor ramane 100 de lei vor avea paine si margarina o vreme. Asta este drama pe care o traieste o familie din Baia Mare.

- S-a stins din viața, in noaptea dintre prima și a doua zi de Craciun, Bogdana Apostu, violoncelista, soția celui care a fost marele sculptor George Apostu. Nascuta in București, Bogdana a trait alaturi de soțul ei, pana la stingerea lui din viața, la Paris. Impreuna cu fiica lor Maria Aneta, grafician…

- Mihaela se bucura din plin de momentele pe care le petrece alaturi de sotul sau, Silviu Prigoana. Dupa ce s-au casatorit in secret intr-o manastire departe de Bucuresti, cei doi par sa traiasca o frumoasa poveste de dragoste. Mihaela a vorbit la Antena Stars despre casnicia sa si a marturisit care este…

- Gladys Meir Klodt este nascuta in Ghana, dar, pentru ca parintii ei au fost diplomati de cariera, a trait in foarte multe tari din lume. La maturitate, si-a legat destinul tot de diplomatie, a devenit sotia ambasadorului Germaniei la Bucuresti, iar acum locuieste in Romania. O echipa Digi24 a mers in…

- Romanii au trait vremuri extrem de grele in perioada comunista, cei mai mulți fiind nevoiti sa infrunte frigul din apartamente in timpul iernii, lipsa apei calde, sa stea la cozi interminabile pentru o bucata de carne sau o sticla de ulei ori sa-si dramuiasca ratia de paine pe care o puteau cumpara.…