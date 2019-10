'In plina precampanie electorala pentru alegerile prezidentiale, Ungaria incearca sa starneasca prin ricoseu noi tensiuni interetnice in Romania, pentru a mobiliza electoratul maghiar in sustinerea UDMR. In 2 octombrie, Ungaria a depus o solicitare la Consiliul Europei, pe tema presupusei ocupatii ilegale a cimitirului international al eroilor de la Valea Uzului, de catre autoritatile locale din Darmanesti, solicitand Comitetului de Ministri al Consiliului Europei intocmirea unui raport in acest caz.

In solicitare este inclusa, intre altele, si dezinformarea lansata de presedintele UDMR,…