Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil (90 ATP) a fost eliminat, vineri, în sferturile de finala ale turneului challenger din localitatea franceza Mouilleron le Captif, dotat cu premii totale de 92.040 euro, dupa ce a fost învins de italianul Jannick Sinner (18 ani, 127 ATP), scor 3-6, 6-1, 6-4. Meciul a durat o…

- Marius Copil (90 ATP) a fost eliminat din turneul de la Mouilleron le Captif, dupa ce a fost invins, in sferturile de finala, de Jannik Sinner (127 ATP), cu scorul de 6-3, 1-6, 4-6, potrivit news.ro.In primul set, Copil a reușit doua mingii de break in fața lui Sinner și a reușit sa se impuna…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului challenger din localitatea franceza Mouilleron le Captif, dotat cu premii totale de 92.040 euro, dupa ce l-a invins pe italianul Paolo Lorenzi, cu 2-6, 7-6 (6), 6-2.

- Marius Copil (90 ATP) s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului challenger din localitatea franceza Mouilleron le Captif, dotat cu premii totale de 92.040 euro, dupa ce l-a învins pe italianul Paolo Lorenzi (118 ATP), scor 2-6, 7-6(6), 6-2. Meciul a durat doua ore și 15 minute.Dupa…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger din localitatea franceza Mouilleron le Captif, dotat cu premii totale de 92.040 euro, dupa ce l-a invins pe germanul Mischa Zverev, cu 6-3, 6-3.

- Tenismanul roman Marius Copil si cel ceh Lukas Rosol au fost invinsi cu 6-4, 6-4 de olandezii Sander Arends/David Pel, marti, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Orleans (Franta), dotat cu premii totale de 137.560 euro.

- Tenismanul roman Marius Copil s a calificat in premiera in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, marti, la New York, dupa ce a dispus de francezul Ugo Humbert, cu 6 3, 5 7, 7 6 13 11 , 4 6, 6 1, la capatul unui meci maraton de patru ore si 14 minute, potrivit Agerpres.Copil…

- Tenismanul roman Dragos Dima a fost invins de rusul Pavel Kotov, cap de serie numarul noua, cu 4-6, 7-6 (5), 6-4, marti seara, in runda a doua a turneului challenger de la Meerbusch (Germania), dotat cu premii totale de 46.600 euro. Kotov (20 ani, 264 ATP) s-a impus dupa trei ore de joc,…