- Transportatorul aerian national TAROM are un nou director general, Maresi Caravan, fost director financiar al companiei, care il inlocuieste in functie pe Florin Susanu. Informatia apare pe site-ul companiei de stat. Potrivit informatiilor obtinute de News.ro, Maresi Caravan a fost…

Noul director general interimar al Tarom este, conform site-ului companiei, Mareși Caravan, care a deținut funcția de director financiar al companiei.

- Florin Susanu a fost numit joi de Consiliul de Administratie al TAROM in functia de director general provizoriu si accountable manager al companiei, informeaza operatorul aerian printr-un comunicat remis AGERPRES. "Consiliul de Administratie al Companiei Nationale TAROM a numit, in sedinta…

- Werner Wolff a anuntat, joi, ca si-a incheiat mandatul de director general al companiei Tarom dupa un an si patru luni, perioada in care a reusit sa inverseze trendul descendent pe care se afla operatorul aerian in 2017. "Consider că un gest corect faţă de angajaţi Tarom, faţă…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat ca joi va avea loc o intrunire a unui nou Consiliu de Administratie al Tarom si va fi numit un nou director general. El a refuzat sa spuna numele acestuia, precizand insa ca este "un om care tine cu Tarom-ul" si o persoana din acest domeniu, "un om de…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a declarat miercuri seara, la TVR, ca un nou Consiliu de Administrație al companiei TAROM este in procedura de alegere chiar la ora in care era invitat in emisiunea Romania 9.

Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va tine cu compania aeriana, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, informeaza Agerpres.

- TAROM va avea un nou director general. Potrivit unor surse guvernamentale Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a TAROM s-a reunit miercuri seara și a numit un nou Consiliul de Administrația la compania aeriana naționala. In cursul zilei de joi noul CA va desemna un nou director general. Noul director…