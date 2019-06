Mareşalul Haftar ameninţă că va ataca interesele Turciei în Libia Maresalul Khalifa Haftar a afirmat ca va ataca interesele Turciei in Libia, acuzand Ankara ca ii sprijina militar pe rivalii sai din Guvernul de uniune nationala (GNA) care a denuntat sambata amenintari "iresponsabile", relateaza AFP. Dupa ce a suferit o infrangere serioasa in cadrul ofensivei sale asupra capitalei Tripoli, omul forte din estul libian a ordonat fortelor sale sa ia ca tinta navele si interesele Turciei, sa interzica zborurile spre si dinspre Turcia si sa ii aresteze pe cetatenii turci din Libia, potrivit purtatorului sau de cuvant, generalul Ahmad al-Mesmari. GNA, care controleaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maresalul Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, a ordonat fortelor sale sa considere drept tinte ostile navele si interesele Turciei, interzicand totodata zborurile inspre si dinspre Turcia, informeaza sambata AFP. "Turcia sustine Guvernul de Unitate Nationala (GNA, sprijinit de ONU) si sunt…

- Turcia a adoptat o lege care reduce la jumatate, de la 12 la 6 luni, perioada serviciului militar obligatoriu si prevede totodata posibilitatea unei scutiri in schimbul unei sume de bani. In acord cu noua lege, votata marti in Parlament si promulgata miercuri prin decret prezidential, cel putin 130.000…

- "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in octombrie 2019", au anuntat ministrii pentru afaceri externe ai tarilor din UE, in concluziile lor adoptate la finalul unei reuniuni la Luxemburg.Majoritatea…

- Un precedent bilant indica 17 morti. Explozia a provocat de asemenea ranirea a peste 20 de oameni, a precizat, pentru AFP, Rami Abdel Rahman, directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), o organizatie cu sediul in Marea Britanie care dispune de o vasta retea de surse in Siria…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- "In calitate de de aliat strategic" al SUA "respectam" sanctiunile, a declarat miercuri un oficial turc sub protectia anonimatului, in marja unei vizite la Washington a adjunctului ministrului afacerilor externe Yavuz Selim Kirandu. Administratia Trump a impus din nou sanctiuni regimului de la Teheran…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Autoritatile turce au arestat marti mai multe zeci de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, pe care Ankara il acuza ca a pus la cale o tentativa de puci, si au dat in urmarire alte cateva sute de suspecti, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Președintele…