- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters citata de Agerpres. Theresa May va demisiona vineri din functia de…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- Sajid Javid, ministrul britanic de Interne, si-a anuntat luni candidatura pentru functia de lider al Partidului Conservator, in locul premierului demisionar Theresa May, subliniind ca vrea sa realizeze iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit mediafax."Candidez pentru postul…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a afirmat, intr-o postare pe Twitter, ca regreta demisia premierului britanic Theresa May, deoarece "lucrurile au devenit mai complicate". "Regret demisia prim-ministrului britanic Theresa May, al carei angajament constructiv a fost apreciat…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, cedand astfel apelurilor venite din partea formatiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care sa incerce sa depaseasca impasul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…