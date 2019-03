Marea Britanie: Se cere demisia premierului May

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane care se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.

- Brexit-ul, in pericol daca acordul premierului May este respins, susține ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, scrie Agerpres. Hunt a mai precizat ca exista un impuls de a actiona pentru a opri Brexit-ul, avertizand ca daca parlamentarii nu sprijina marti acordul prim-ministrului Theresa…

- Este esențial sa împiedicam Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana într-un mod dezordonat fara o înțelegere, a declarat șeful Parlamentului European pentru presadin Germania conform Reuters.Într-un interviu acordat grupului de presa Funke, Antonio Tajani a adaugat…

- Marea Britanie nu se afla in fata unei alegeri intre acordul propus de primul ministru Theresa May si o amanare semnificativa a iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, informeaza Reuters. Ministrul britanic a precizat ca afirmatiile recente…

- Data la care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu cateva saptamani pentru a da timp Parlamentului sa adopte legislatia, a declarat sambata pentru BBC Andrea Leadsom, presedintele Camerei Comunelor, cel mai important oficial britanic care a lansat o astfel de idee, relateaza…

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Opozitia laburista din Parlamentul britanic a depus un amendament in care solicita Guvernului condus de conservatoarea Theresa May sa le lase timp alesilor sa examineze mai multe optiuni cu privire la Brexit, inclusiv cea a unui al doilea referendum pe tema iesirii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…