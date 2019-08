Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a promis consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton. În contextul în care Marea Britanie…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Mai mulți ecologiști britanici au format miercuri un lanț uman în calea coloanei oficiale în care se afla noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, în încercarea de a bloca drumul acestuia catre Palatul Buckingham, potrivit Mediafax care citeaza Euronews. Îmbracați…

- Dupa aceasta intrevedere, Boris Johnson, ales marti in fruntea guvernului conservator, va fi la randul sau primit de suverana britanica si insarcinat oficial cu formarea guvernului. 'Prioritatea imediata a lui Boris Johnson va fi sa puna in practica un Brexit care functioneaza pentru intregul…

- Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra.”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul…

- Boris Johnson, candidat pentru a o succeda pe Theresa May, a declarat ca va negocia cu presedintele american Donald Trump un acord comercial post-Brexit in primele doua luni dupa ce va deveni premier al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Favoritul conservator in cursa pentru ocuparea postului de premier al Marii Britanii, Boris Johnson, ar dori sa se intalneasca cu presedintele SUA, Donald Trump, in primele doua luni dupa preluarea functiei de sef al guvernului, pentru a negocia un acord comercial post-Brexit, a scris duminica publicatia…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, principalul candidat la succesiunea Theresei May in functia de premier, a asigurat ca va refuza sa achite "factura de divort" a Marii Britanii catre Uniunea Europeana, in valoare de 39 de miliarde de lire sterline, daca aceasta din urma nu va accepta…