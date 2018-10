Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters.



'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de ipotezele ridicate pana acum in ancheta Arabiei Saudite', a declarat purtatorul de cuvant al premierului Theresa May pentru jurnalisti.



Khashoggi a fost dat disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul din Istanbul pentru a obtine acte in vederea casatoriei. Dupa saptamani in…