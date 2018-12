Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May a exclus miercuri, in parlament, posibilitatea organizarii unui al doilea referendum cu privire la Brexit inaintea datei stabilite pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, 29 martie 2019, transmite Reuters. 'Cred ca, in ce priveste un al doilea referendum,…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Este un act de automutilare nationala…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP. 'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut joi o reactie pesimista in legatura cu acordul cu Brexit, iar...

- "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda, in asa fel incat ceea ce se va intampla in Irlanda de Nord se va intampla si pe piata unica europeana. Vor exista proceduri administrative care nu exista inca pentru marfurile provenind din restul Marii Britanii…

- Militanta anti-Brexit, Gina Miller, a anuntat vineri la Dover lansarea unei campanii nationale pentru "a pune capat haosului" provocat de Brexit si pentru a oferi "informatii impartiale" cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Femeia de afaceri…