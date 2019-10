Marcel Ciolacu, mesaj după lansarea candidaturii Vioricăi Dăncilă: Noi o vom face! "Un luptator este cel care nu renunța niciodata. Oricat de greu ar fi. Și oricat de tare ar fi lovit. Un luptator este cel care are puterea sa mearga inainte. Niciun pas inapoi. Și care nu renunța la nimic din lucrurile in care crede. PSD este un partid de luptatori. Niciun alt partid din Romania nu a fost in stare sa iși revina dupa momente grele și sa obțina din nou victorii de rasunet. Noi o vom face! Așa cum am dovedit-o și in trecut! Politica simpla este pentru PNL, USR și restul. Politica mare trebuie facuta doar de cei mari: iar PSD este cel mai mare partid al Romaniei! Am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

